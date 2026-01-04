«الزفين» بطل موسم الشواحيف في «خورفكان البحري»

خورفكان (الاتحاد)

اختُتمت منافسات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة بإقامة الجولة الختامية في مدينة خورفكان، ضمن المهرجان البحري، وسط منافسة قوية وحضور جماهيري مميز، عكَسَ النجاح التنظيمي والمستوى الفني المتقدم الذي شهدته البطولة على مدار موسمها.

وأسدل الستار على الموسم بتتويج عارف الزفين بلقب البطولة، بعد أداء أكد مكانته كأحد أبرز الأسماء في الرياضات البحرية التراثية.

وقاد الزفين، برفقة مساعده يوسف الصبوري، قارب «المشخص 33» بثبات وخبرة عالية، ليحسم صدارة الترتيب العام برصيد 77 نقطة، في موسم اتسم بقوة المنافسة وتقارب النتائج، وحُسمت تفاصيله في الجولات الأخيرة.

وأسفرت باقي نتائج الجولة الشارقة عن فوز قارب سنيار مارين بقيادة النواخذة صالح محمد علي الشامسي وحسن علي الشامسي بالمركز الثاني، وجاء في المركز الثالث قارب «المشخص 20» بقيادة النواخذة خليفة بن ذيبان وحميد بن ذيبان، حيث جرى في ختام الجولة تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، تقديراً لما قدموه من مستويات تنافسية عالية.

وفي الترتيب العام للبطولة، جاء قارب «هياف 19» في المركز الثاني بقيادة النوخذة محمد سعيد سهيل ومشاركة أحمد خميس برصيد 72 نقطة، فيما حلّ قارب «المشخص 20» ثالثاً بقيادة خليفة بن ذيبان ومشاركة حميد بن ذيبان برصيد 68 نقطة، في ختام موسم عكَس عمق الخبرات الإماراتية المشاركة.

ولم يقتصر تميُّز البطل على السباق الرئيسي، إذ عاد عارف الزفين ليتصدر المشهد في سباق كسر الكيلو، محققاً المركز الأول برفقة يوسف الصبوري، في سباق يتطلب دقة عالية وسرعة قرار وخبرة كبيرة في التعامل مع القوارب التراثية السريعة تحت ضغط الزمن.

وحلّ ماجد الخلف ثانياً بمشاركة محمد الحمري، فيما جاء خليفة بن ذيبان ثالثاً بمشاركة حميد بن ذيبان.

وقال أحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية: «نبارك للبطل عارف الزفين هذا الإنجاز المستحق، الذي جاء تتويجاً لجهد كبير ومستوى تنافسي عالٍ قدّمه طوال منافسات الموسم، حيث عكس أداءً مميزاً يؤكد تطوره وحضوره القوي في سباقات الشواحيف التراثية».

وأضاف الحوسني أن الجولة الختامية في خورفكان، جسّدت النجاح الكبير لبطولة الإمارات للشواحيف التراثية في ترسيخ الموروث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزيز ارتباط الأجيال بهذه الرياضات التراثية العريقة، إلى جانب ما شهدته من تنظيم مميز ومشاركة جماهيرية لافتة.

وتوجّه الحوسني بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، على إشرافه ودعمه المتواصل للبطولة، وإلى شركة ماج القابضة على رعايتها الكريمة، التي أسهمت في إنجاح هذه الجولة والبطولة بشكل عام، مؤكّداً أن هذا التعاون المثمر يعكس الحرص المشترك على دعم الرياضات البحرية التراثية وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والوطني.