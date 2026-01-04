الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

ملعب «الببغاوات» شاهد على «الأخطبوط الإعجازي»!

ملعب «الببغاوات» شاهد على «الأخطبوط الإعجازي»!
4 يناير 2026 14:15

عمرو عبيد (القاهرة)
كان خوان جارسيا بمثابة «بطل خارق» في ملعب فريقه السابق، إسبانيول، بعدما تألق بصورة «خيالية»، وأنقذ مرماه من عدة فُرص مؤكدة وانفرادات بمرماه لزملائه السابقين، ولهذا خرجت الصحف الكتالونية تتغزل فيه صراحة، وعنونت «لي سبورتيو» غلافها بوصفه بـ«القديس خوان»، والغريب أن «أس» المدريدية اتفقت على هذا الوصف، عبر غلافها، الذي كتبت فيه إن «القديس» قام بعمل المعجزات في تلك الليلة «النارية».
كما وصفت «موندو ديبورتيفو» الحارس الشاب بأنه «خارق ولا يُقهر»، عقب تصدياته «الإعجازية»، وسط أجواء مشحونة جداً في ملعب «الببغاوات»، وتصدّر جارسيا بالطبع غُلاف صحيفة «سبورت»، مع عنوان «سوبرمان»، ورغم توهج فيرمين لوبيز هو الآخر، في «ليلة البدلاء»، بعدما صنع هدفين سجلهما داني أولمو وليفاندوفسكي، إلا أن حارس المرمى «الأخطبوط» خطف أغلب الأضواء.
وتشير الإحصاءات الفنية إلى أن خوان جارسيا تصدى لـ6 كرات خطيرة جداً من جانب إسبانيول، وتجلّت براعته في التعامل مع انفراد تام بمرماه، أبعد خلاله الكرة بيده بطريقة «مُستحيلة»، بين أقدام مُنافسه، بجانب تصديه لكرة رأسية بلغت نسبة احتمال تسجيلها 75%، كما أظهر ذكاءً مُبهراً، في لقطة «طريفة»، بعدما ألقى بزميله جيرارد مارتن في مواجهة الكرة الثانية، التي لم يكن سهلاً عليه اللحاق بها، بدفع بمارتن أرضاً ليتصدى للكرة بجسده!
وبفضل تألق جارسيا وتصحيحه الكثير من أخطاء زملائه في الخط الخلفي، وجد «البارسا» الكثير من الثقة، التي مكنته من خطف هدفين مُتتاليين في توقيت متأخر، عبر «البدلاء الثلاثة»، لاسيما فيرمين الذي أبدع في تجاوز عوائق خط وسط «الببغاوات» في لعبة سريعة، أنهاها أولمو ببراعة، وهو ما كرره فيرمين بعد تمريرة غير عادية من لامين يامال، وانطلاقة فتحت الطريق أمام صناعته الهدف الثاني، الذي سجله «ليفا» هو الآخر بطريقة فنية بارعة، وسط ضغط دفاع إسبانيول.
«موندو» نشرت تقريراً بعنوان «يد الليجا»، على طريقة لُعبة مارادونا الشهيرة في «مونديال 1986»، مع الفارق طبعاً، وقالت إن جارسيا اقتحم قائمة أكثر حُراس الدوريات الأوروبية الكُبرى إنقاذاً للأهداف المؤكدة، كما عنون رئيس تحريرها مقاله بقوله «ديربي خوان جارسيا»، متحدثاً عن ثبات الحارس في مواجهة الصافرات والسباب طوال المباراة، لكنه رد على ذلك بتصديات مُذهلة، أنقذت برشلونة وأسهمت في الفوز، ليكون «خوان» بطل تلك الليلة «الاستثنائية».

