البطائح يتراجع إلى المركز الأخير للمرة الأولى بالمحترفين

علي معالي (أبوظبي)

للمرة الأولى بعد مرور 11 جولة، يجد فريق البطائح نفسه في المركز الأخير، برصيد 6 نقاط فقط، وهي ثاني أقل نسبة نقاط في مسيرة «الراقي» بالمحترفين، والتي انطلقت موسم 2022-2023، والموسم الحالي هو الرابع للبطائح بالمحترفين، ويعيش الفريق حالة من الاهتزاز المثير الذي جعله يهبط لهذا الترتيب بفارق الأهداف عن دبا الذي حقق عليه انتصاراً مثيراً في الجولة الأخيرة على ملعب الراقي باستاد خالد بن محمد بالشارقة.

وهذا الترتيب الأسوأ للبطائح، سيجعله يفكر في العديد من الأمور خلال الفترة المقبلة، أملاً في الخروج من هذه المحنة التي وضع نفسه فيها، خاصة أن الفريق عانى كذلك في السنوات الماضية، لكنه نجح في اجتياز هذه العقبات الصعبة، حتى أنه نجح في التواجد 4 مواسم متتالية بالمحترفين منذ صعوده الأول في 2022-2023.

ومن خلال رصدٍ لما قدّمه الفريق خلال أول 11 جولة بالمحترفين منذ صعوده، فقد جاء موسمه الأول بشكل جيد نوعاً ما عندما حلّ في المركز الـ 11 بعد 11جولة برصيد 12 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الـ 12، وكان وقتها نادي النصر، وسجّل هجوم الراقي 10 أهداف فقط، في حين كان دفاعه ثاني أضعف الفرق باستقبال 23 هدفاً في مرماه خلف العروبة 33 هدفاً.

وفي الموسم التالي كان في المركز السابع بـ 16 نقطة، وهو أفضل ترتيب في مسيرته الاحترافية، وسجل هجومه وقتها 15 هدفاً، وكان دفاعه مميزاً في نفس الوقت بدخول مرماهم 16 هدفاً، وكان ترتيب الفريق وقتها متقدماً على العديد من الفرق ذات التاريخ العريق بالمحترفين.

وخلال الموسم الماضي 2024-2025، كان الفريق في المركز قبل الأخير، حيث تراجع «الراقي» بشكل مثير وقتها أيضاً، عندما توقف عند 5 نقاط، وبفارق نقطتين عن العروبة، وسجل خلالها 13 هدفاً واهتزت شباكه 27 مرة.