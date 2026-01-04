شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»

مراد المصري (أبوظبي)

أكد شباب الأهلي أنه لا يزال أحد أطراف معادلة المنافسة على اللقب، وذلك بعد انتصاره الثمين على الجزيرة 3-0 خارج الديار، في مباراة أوضحت من جديد النهج المختلف لـ «الفرسان» باعتماد «الصلابة الدفاعية» لبناء طموح المنافسة.

وبعد خوض شباب الأهلي 9 مباريات حتى الآن، حيث يمتلك مباراتين مؤجلتين، فإنه استقبل هدفاً يتيماً فقط كلّفه الخسارة أمام العين في الجولة الخامسة، فيما بقيت شباكه عصية على جميع المنافسين الثمانية الآخرين، في رقم استثنائي إلى الآن هذا الموسم.

وبدا الانسجام واضحاً أمام «فخر أبوظبي» بين لاعبي الخط الخلفي المكون من رينان فيكتور وإيجور سيلفا وماتيوس وكون سانتوس، حيث ساهمت حيوية رباعي الشباب في التعامل مع سرعة المنافس، وأثبتت وجود العديد من الحلول أمام المدرب باولو سوزا، الذي أصبح يدرك أهمية استغلال القائمة الموسعة من اللاعبين المتاحين لديه في ظل ضغط المنافسة على أكثر من جبهة هذا الموسم.