إشادة فرنسية بصفقة انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

إشادة فرنسية بصفقة انتقال عبد الكريم إلى برشلونة
4 يناير 2026 15:21

باريس (د ب أ)
ضجّت الأوساط الكروية في مصر بخبر انتقال المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، موهبة النادي الأهلي، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، في صفقة وصفت بأنها الأهم لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في السنوات الأخيرة. الصفقة التي جاءت على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، اكتملت بعد أن وافق مجلس إدارة الأهلي على عرض «محسن» من العملاق الكتالوني، الذي يواصل سياسته في اقتناص المواهب الشابة ذات السقف الفني العالي لتطويرها داخل مدرسة «لاماسيا» العريقة.
ويرى الخبراء أن هذا التحرك يعكس رؤية برشلونة في الاستثمار طويل الأمد، بينما يعتبره الأهلي خطوة استراتيجية لصقل موهبة لاعبه في بيئة عالمية. وأثنت شبكة «أر أم سي» الفرنسية على موهبة حمزة عبد الكريم، مشيرة إلى أنه يتمتع بـ«المرونة التكتيكية» المذهلة، ورغم أنه في الأصل مهاجم صريح، لكنه يُجيد في كافة مراكز الهجوم الأربعة، بما في ذلك الجناحان وصانع الألعاب رقم 10.
ومن الناحية الفنية، يُعتبر عبد الكريم لاعباً متكاملاً بشكل غير مألوف في سنه، حيث يجيد اللعب بكلتا القدمين، ويمتاز ببراعة في الضربات الرأسية والمراوغة. وكان مصدر مسؤول بالأهلي المصري - رفض الكشف عن اسمه - قال أمس السبت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إن اللاعب بصدد إنهاء استخراج تأشيرة السفر وسيغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى برشلونة.
وأضاف: «الاتفاق تم بين الناديين، ويتم حالياً صياغة العقود لتوقيعها بين الطرفين، والتي لن يتم تفعليها إلا بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي».
وأوضح: «العقد يتضمن إعارة حمزة عبد الكريم لمدة 6 شهور من دون مقابل، وفي حالة رغبة برشلونة بعدها في ضم اللاعب بشكل نهائي، يدفع للأهلي مليوناً ونصف المليون يورو، مع وجود 5 ملايين يورو امتيازات ترتبط بنسب المشاركة.

