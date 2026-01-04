100 ألف يورو غرامة أديمي لتسوية الخلاف مع دورتموند

مارابيا (د ب أ)

توصلت إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني لاتفاق مع المهاجم كريم أديمي، بشأن تسوية الأزمة التي نشبت بين الطرفين الشهر الماضي.

ووافق أديمي على دفع غرامة مالية عالية مكونة من خمسة أرقام بسبب سلوكه في المباراة أمام بروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

وكان الألماني الدولي أديمي، أبدى انزعاجه من قرار استبداله من قبل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، في الشوط الثاني من المباراة التي جرت يوم 19 ديسمبر، واضطر المدير الرياضي سباستيان كيل للتدخل لإيقاف اللاعب ومنعه من التوجه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس.

وأكد كيل فرض عقوبات ضد اللاعب بعد المباراة، وعلمت (د ب أ) وصحيفة «بيلد» أن أديمي سيدفع الآن غرامة مالية تبلغ حوالي 100 ألف يورو (117 ألف دولار).

ويتواجد دورتموند حالياً في جنوب إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع، استعداداً للنصف الثاني من الموسم، والذي سيبدأه يوم الجمعة المقبل بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علماً بأن دورتموند يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق تسع نقاط عن حامل اللقب بايرن ميونيخ المتصدر.