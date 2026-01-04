الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الصين تتصدر كأس العالم لسلاح الشيش في الفجيرة

الصين تتصدر كأس العالم لسلاح الشيش في الفجيرة
4 يناير 2026 17:10

  
علي معالي (أبوظبي)
تصدّر منتخب الصين بطولة كأس العالم للمبارزة في سلاح الشيش بعد يومين من المنافسات الرسمية برصيد 7 ميداليات ملونة، في البطولة المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وحصلت الصين على ذهبيتين، ومثلهما فضة، و3 برونزيات، وحلّ منتخب مصر في المركز الثاني بذهبية واحدة، ثم روسيا في المركز الثاني مكرّر بذهبية واحدة، وفي المركز الرابع جاء كازاخستان بميداليتين، فضية وبرونزية، وفي المركز الرابع مكرّر حلّ منتخب هونج كونج بميداليتين أيضا، فضية وبرونزية.
ويستمر السباق في البطولة بين منتخبي مصر والصين، حيث كان النهائي المرتقب بينهما في سلاح الشيش على مستوى الناشئين، في اليوم الثالث، والذي جمع 11 دولة، وخاض منتخبنا مباراة ضد تركيا حقق خلالها الفوز بنتيجة 45-38، وتأهل لدور الثمانية، ليودع بعدها بالخسارة من المنتخب الصيني 45-22.
وتعتبر هذه البطولة، التي تحظى باهتمام دولي كبير نظراً لعدد اللاعبين والدول المشاركة، نقطة مهمة في تحسين مستوى لاعبينا، وهناك بطولة كأس عالم أخرى تشهدها الفجيرة أيضاً تنطلق 8 من يناير الجاري.

