جماهير سان جيرمان تؤيد بيع «حديقة الأمراء»

باريس (د ب أ)

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد «هاريس»، ونشرت نتائجه صحيفة «لا تريبيون ديمونش» اليوم الأحد، أن 61% من الناخبين الباريسيين يؤيدون بيع ملعب «حديقة الأمراء» الخاص بنادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويأتي هذا التحول في الموقف الشعبي وسط أزمة مستمرة منذ سنوات بين إدارة النادي وبلدية باريس، حيث تعتبر الإدارة أن سعة الملعب الحالية، التي تبلغ 48 ألف مقعد، غير كافية لطموحات النادي، في حين ترفض البلدية بيع المنشأة التاريخية للسماح بأعمال التوسعة لتصل إلى 60 ألف مقعد.

وأعلن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان في فبراير 2024 عن نية النادي مغادرة العاصمة، مؤكداً في تصريحات لاحقة بنهاية عام 2024 أن المسألة تتعلق بـ «حياة أو موت» للمشروع الرياضي.

وقال الخليفي «إذا استمعت إلى قلبي، فلن نغادر، ولكن الجميع في أوروبا لديهم ملاعب بسعة تتراوح بين 80 و100 ألف مقعد، نحن بحاجة إلى ملعب جاهز خلال 3 أو 4 سنوات، وإلا سنتخلف عن الركب».

وشهدت القضية أبعاداً سياسية مع اقتراب الانتخابات البلدية، حيث أبدى مرشح الحزب الاشتراكي إيمانويل جريجوار تأييده لعملية البيع، كما كشف الاستطلاع أن مؤيدي حزب «فرنسا الأبية» هم الأكثر حماساً لهذه الخطوة بنسبة 78%.

ويراقب النادي حالياً كافة العروض والمواقف السياسية، خاصة بعد أن شملت الاستطلاعات 90 ألفاً من مشجعيه لفهم تطلعاتهم حول هذا الملف الحساس الذي سيحدد مستقبل النادي في معقله التاريخي منذ عام 1974.