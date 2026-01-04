رور: إقصاء مصر يستحق «جائزة خاصة»

الرباط (د ب أ)

أكد جيرنوت رور، المدير الفني لمنتخب بنين، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري غداً الاثنين في دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

ووصف رور المواجهة أمام الفراعنة، بأنها مباراة يتمنى أي لاعب المشاركة فيها.

وقال رور في المؤتمر الصحفي للمباراة: «أتوقع مباراة صعبة أمام فريق عريق، ولسنا المرشحين للفوز، لكننا نملك طموحاً كبيراً للتأهل وقلب التوقعات التي تصب في صالح مصر».

وحول ما تردد عن مكافآت التأهل، أوضح رور: «سمعنا عن المكافآت عبر الإعلام ولم يبلغنا أي مسؤول رسمياً، لكن الحقيقة أن الفوز على مصر يستحق جائزة خاصة للاعبين».

وأبدى رور خيبة أمله من إقامة البطولة كل أربع سنوات، مؤكداً تفضيله لإقامتها كل عامين نظراً للأجواء الأفريقية الخاصة التي تتجاوز مجرد كونها مباراة لتصبح حالة من الحماس والشغف.

وفيما يخص الجاهزية، أشار رور إلى أن منتخب مصر يمتلك أفضلية بدنية بعد إراحة لاعبيه أمام أنجولا، بينما خاضت بنين مباراة شاقة ضد السنغال. واختتم تصريحاته بالتمني أن تكون الظروف المناخية في «أغادير» جيدة بعيداً عن الأمطار، وأن يفوز الأفضل دون تدخلات مؤثرة من التحكيم أو تقنية الفيديو.