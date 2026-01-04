حسام حسن عن مواجهة بنين: لا تقلُّ عن نهائي كأس الأمم

أغادير (أ ف ب)

أعرب حسام حسن، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم في أغادير، عن أمله في أن ينجح القائد ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في قيادة الفراعنة إلى لقب كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وقال حسن في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة بنين في ثُمن النهائي، في معرض رده على اقتراب صلاح من تحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي للفراعنة: «صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال آخر 10 سنوات، هو قادر على كسر الأرقام القياسية، وأتمنّى أن يساعد منتخب مصر للتتويج بالبطولة في النهاية».

وسجّل صلاح ثنائية حاسمة في النسخة الحالية «هدف الفوز في مرمى زيمبابوي (2-1) في الوقت القاتل في الجولة الأولى، وهدف الفوز من ركلة جزاء على جنوب أفريقيا في الثانية»، رافعاً رصيده إلى 65 هدفاً وبات على بعد 3 أهداف فقط من تجاوز رقم حسام حسن.

وأكد مدرب الفراعنة أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة بنين التي وصفها بنهائي البطولة بالنسبة له، موضحاً: «هدفنا الآن هو الوصول إلى الدور ربع النهائي. دخلنا أهم توقيت من أجل طموحات مصر نحو لقب كأس الأمم الأفريقية».

وتابع: «في الأدوار الإقصائية كل مباراة بطولة بذاتها. بالنسبة لي مباراة بنين هي نهائي كأس الأمم، وأبلغت اللاعبين بذلك. لا توجد منتخبات سهلة في البطولة وتابعت كل المنتخبات التي تطورت بقوة ولديها لاعبون في أفضل أندية أوروبا».

وحول بنين، قال: «ستكون مباراة صعبة للغاية، ونحترم كل منافسينا لأن هدفنا هو اللقب. كل الاحترام والتقدير لمنتخب بنين الذي لم يصل لدور الـ 16 بالصدفة، وتابعنا مشواره المميز أيضاً في تصفيات كأس العالم. لكن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي بالحصول على 7 بطولات لكأس الأمم الأفريقية. نعرف نقاط القوة والضعف لديهم، ونتمنى تقديم مباراة قوية والوصول للدور التالي».

واعتبر حسام أن فترة الراحة التي امتدت أسبوعاً منذ مباراة أنجولا في الجولة الثالثة الأخيرة أمر جيد، وقال: «حصلنا على وقت كافٍ للراحة بعد حسم التأهل أمام جنوب أفريقيا، ونجحنا في خوض عمليات الاستشفاء وإعادة تنشيط جميع اللاعبين. سنتعرف على حالة كافة اللاعبين وجاهزيتهم للمباراة في مران اليوم».