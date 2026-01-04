الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حسام حسن عن مواجهة بنين: لا تقلُّ عن نهائي كأس الأمم

حسام حسن عن مواجهة بنين: لا تقلُّ عن نهائي كأس الأمم
4 يناير 2026 17:22

أغادير (أ ف ب)
أعرب حسام حسن، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم في أغادير، عن أمله في أن ينجح القائد ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في قيادة الفراعنة إلى لقب كأس الأمم الأفريقية في المغرب.
وقال حسن في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة بنين في ثُمن النهائي، في معرض رده على اقتراب صلاح من تحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي للفراعنة: «صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال آخر 10 سنوات، هو قادر على كسر الأرقام القياسية، وأتمنّى أن يساعد منتخب مصر للتتويج بالبطولة في النهاية».
وسجّل صلاح ثنائية حاسمة في النسخة الحالية «هدف الفوز في مرمى زيمبابوي (2-1) في الوقت القاتل في الجولة الأولى، وهدف الفوز من ركلة جزاء على جنوب أفريقيا في الثانية»، رافعاً رصيده إلى 65 هدفاً وبات على بعد 3 أهداف فقط من تجاوز رقم حسام حسن.
وأكد مدرب الفراعنة أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة بنين التي وصفها بنهائي البطولة بالنسبة له، موضحاً: «هدفنا الآن هو الوصول إلى الدور ربع النهائي. دخلنا أهم توقيت من أجل طموحات مصر نحو لقب كأس الأمم الأفريقية».
وتابع: «في الأدوار الإقصائية كل مباراة بطولة بذاتها. بالنسبة لي مباراة بنين هي نهائي كأس الأمم، وأبلغت اللاعبين بذلك. لا توجد منتخبات سهلة في البطولة وتابعت كل المنتخبات التي تطورت بقوة ولديها لاعبون في أفضل أندية أوروبا».
وحول بنين، قال: «ستكون مباراة صعبة للغاية، ونحترم كل منافسينا لأن هدفنا هو اللقب. كل الاحترام والتقدير لمنتخب بنين الذي لم يصل لدور الـ 16 بالصدفة، وتابعنا مشواره المميز أيضاً في تصفيات كأس العالم. لكن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي بالحصول على 7 بطولات لكأس الأمم الأفريقية. نعرف نقاط القوة والضعف لديهم، ونتمنى تقديم مباراة قوية والوصول للدور التالي».
واعتبر حسام أن فترة الراحة التي امتدت أسبوعاً منذ مباراة أنجولا في الجولة الثالثة الأخيرة أمر جيد، وقال: «حصلنا على وقت كافٍ للراحة بعد حسم التأهل أمام جنوب أفريقيا، ونجحنا في خوض عمليات الاستشفاء وإعادة تنشيط جميع اللاعبين. سنتعرف على حالة كافة اللاعبين وجاهزيتهم للمباراة في مران اليوم».

أخبار ذات صلة
رور: إقصاء مصر يستحق «جائزة خاصة»
«الفراعنة» لتفادي مفاجآت بنين في «أمم أفريقيا»
كأس أمم أفريقيا
حسام حسن
محمد صلاح
آخر الأخبار
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
الرياضة
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
اليوم 18:15
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اقتصاد
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اليوم 18:03
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
علوم الدار
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
اليوم 17:49
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اقتصاد
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اليوم 17:46
«آبل» تخفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»
اقتصاد
«آبل» تخفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©