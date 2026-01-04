الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي على بعد نقطة من صدارة الدوري الإيطالي

نابولي على بعد نقطة من صدارة الدوري الإيطالي
4 يناير 2026 17:44


روما (د ب أ)
واصل نابولي الضغط على ميلان في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه المستحق على مضيفه لاتسيو 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة، وحسم نابولي الفوز في الشوط الأول، حيث تقدم ليوناردو سبينازولا بهدف في الدقيقة 13 ثم أضاف مهاجم كوسوفو أمير رحماني الهدف الثاني في الدقيقة 32.
وأنهى لاتسيو المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد تيجاني نوسلين وأدم ماروسيتش في الدقيقتين 81 و88 كما أنهى نابولي المباراة بعشرة لاعبين لطرد باسكوالي ماتزوكي قبل دقيقتين من النهاية. الفوز رفع رصيد نابولي إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، ويحل إنتر ميلان ثالثا برصيد 36 نقطة، قبل مواجهته أمام بولونيا في وقت لاحق اليوم. وحقق نابولي انتصاره الرابع على التوالي والـ12 هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم.

أخبار ذات صلة
القيمة السوقية للدوريات.. «الإنجليزي» الأعظم ربحاً و«النمساوي» الأكثر خسارة
صفقة محتملة في الميركاتو الشتوي.. لوكا على رادار بنفيكا
لاتسيو
نابولي
الدوري الإيطالي
ميلان
آخر الأخبار
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
الرياضة
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
اليوم 18:15
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اقتصاد
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اليوم 18:03
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
علوم الدار
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
اليوم 17:49
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اقتصاد
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اليوم 17:46
«آبل» تخفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»
اقتصاد
«آبل» تخفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©