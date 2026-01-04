نابولي على بعد نقطة من صدارة الدوري الإيطالي



روما (د ب أ)

واصل نابولي الضغط على ميلان في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه المستحق على مضيفه لاتسيو 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة، وحسم نابولي الفوز في الشوط الأول، حيث تقدم ليوناردو سبينازولا بهدف في الدقيقة 13 ثم أضاف مهاجم كوسوفو أمير رحماني الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وأنهى لاتسيو المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد تيجاني نوسلين وأدم ماروسيتش في الدقيقتين 81 و88 كما أنهى نابولي المباراة بعشرة لاعبين لطرد باسكوالي ماتزوكي قبل دقيقتين من النهاية. الفوز رفع رصيد نابولي إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، ويحل إنتر ميلان ثالثا برصيد 36 نقطة، قبل مواجهته أمام بولونيا في وقت لاحق اليوم. وحقق نابولي انتصاره الرابع على التوالي والـ12 هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم.