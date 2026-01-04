الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تايسون فيوري بطل العالم السابق للوزن الثقيل يعود من الاعتزال مجدداً

تايسون فيوري بطل العالم السابق للوزن الثقيل يعود من الاعتزال مجدداً
4 يناير 2026 18:24


لندن (أ ف ب)
يعود الإنجليزي تايسون فيوري، الملقب بـ«جيبسي كينج»، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، إلى الحلبة مجددا في عام 2026، وفقاً لما أعلن الأحد، لم يخض فيوري (37 عاما) أي نزال منذ خسارته أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في مواجهة على ثلاثة من الألقاب العالمية الأربعة الكبرى في ديسمبر 2024.
لكن النجم الإنجليزي نشر الأحد على إنستجرام: «2026 هو العام. عودة الماك»، مضيفاً «ابتعدت لفترة، لكنني عدت الآن، 37 عاما وما زلت ألكم. لا يوجد ما هو أفضل من لكم الرجال في الوجه والحصول على المال مقابل ذلك».
وكان فيوري أعلن اعتزاله الرياضة بعد فوزه على ديلان وايت في أبريل 2022، قبل أن يعود لاحقا في العام عينه.
تاريخ فيوري المليء بإعلانات الاعتزال ثم التراجع عنها جعل القليلين يصدقون ادعاءه الأخير بإنهاء مسيرة حقق خلالها 34 انتصارا في 37 نزالا.
وأثار غضبه قرارات الحكام في هزيمتيه أمام أوسيك، الملاكم الوحيد الذي تغلب على فيوري، والذي قال في رسالة اعتزاله العام الماضي: «سأنهي بهذا: ديك توربين كان يرتدي قناعاً».
غذّى فيوري التكهنات حول عودة جديدة خلال فترة الأعياد بنشر مقاطع عدة على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تدريباته.
وعلى الرغم من تأكيده أنه اعتزل الرياضة، ارتبط اسم فيوري مراراً بمواجهة بريطانية مرتقبة ضد أنطوني جوشوا، بطل العالم السابق مرتين في الوزن الثقيل.
وكان الاثنان اتفقا على نزال في أغسطس 2021 عندما كانا يحملان جميع الألقاب العالمية الكبرى، لكن ذلك أُجهض بعدما أُجبر فيوري على مواجهة الأميركي ديونتاي وايلدر للمرة الثالثة بقرار تحكيمي.
كانت هناك خطط لإقامة نزالات تحضيرية لجوشوا وفيوري في مطلع هذا العام قبل المواجهة بينهما في أواخر الصيف أو نهاية 2026.
لكن الحادث المروري في نيجيريا الاثنين، الذي أصيب فيه جوشوا وأدى إلى وفاة اثنين من أصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، قد يضع الملاكمة جانبا بالنسبة للبريطاني البالغ 36 عاما.
إذا تعذر مشاركة جوشوا، قد يسعى فيوري إلى نزال ثالث ضد أوسيك، أو مواجهة البريطاني الآخر فابيو واردلي، الفوز على أي منهما سيجعل فيوري ينضم إلى محمد علي كأحد أبطال العالم في الوزن الثقيل ثلاث مرات.

أخبار ذات صلة
«حادث مروّع» لبطل العالم في الملاكمة
جيك بول يعاني من كسر محتمل في الفك بعد «اللكمة المدمرة»!
الملاكمة
تايسون
تايسون فيوري
بطولات الملاكمة
آخر الأخبار
محاولات إنقاذ ضحايا غرق قارب في نيجيريا
الأخبار العالمية
مقتل 25 وفقدان 14 إثر غرق قارب في نيجيريا
اليوم 20:51
دبا الحصن يستعيد صدارة «الأولى» والفجيرة إلى الوصافة
الرياضة
دبا الحصن يستعيد صدارة «الأولى» والفجيرة إلى الوصافة
اليوم 20:47
آثار قصف على بيلغورود
الأخبار العالمية
قتيلان بهجمات على منطقتين في روسيا
اليوم 20:34
مدرب مانشستر يونايتد يأسف للتعادل مع ليدز: كنا نستحق نتيجة أفضل
الرياضة
مدرب مانشستر يونايتد يأسف للتعادل مع ليدز: كنا نستحق نتيجة أفضل
اليوم 20:33
العين يتصدّر قائمة «أهداف الركنيات» في دوري أدنوك
الرياضة
العين يتصدّر قائمة «أهداف الركنيات» في دوري أدنوك
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©