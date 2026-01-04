الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي
4 يناير 2026 18:31


لندن (د ب أ)
واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ليدز يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة.
وعلى ملعب إيلاند رود، بادر برندن آرونسون بالتسجيل لمصلحة ليدز في الدقيقة 62، لكن سرعان ما أدرك ماتيوس كونيا التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65 بتلك النتيجة.
وبذلك أصبح في جعبة مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، 31 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. في المقابل، ارتفع رصيد ليدز، الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة السابعة على التوالي في البطولة، إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر.
ولم يتعرض ليدز لأي هزيمة في البطولة منذ خسارته 2 / 3 أمام مضيفه مانشستر سيتي في 29 نوفمبر الماضي.

أخبار ذات صلة
مدرب مانشستر يونايتد يأسف للتعادل مع ليدز: كنا نستحق نتيجة أفضل
القيمة السوقية للدوريات.. «الإنجليزي» الأعظم ربحاً و«النمساوي» الأكثر خسارة
مانشستر يونايتد
ليدز
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
محاولات إنقاذ ضحايا غرق قارب في نيجيريا
الأخبار العالمية
مقتل 25 وفقدان 14 إثر غرق قارب في نيجيريا
اليوم 20:51
دبا الحصن يستعيد صدارة «الأولى» والفجيرة إلى الوصافة
الرياضة
دبا الحصن يستعيد صدارة «الأولى» والفجيرة إلى الوصافة
اليوم 20:47
آثار قصف على بيلغورود
الأخبار العالمية
قتيلان بهجمات على منطقتين في روسيا
اليوم 20:34
مدرب مانشستر يونايتد يأسف للتعادل مع ليدز: كنا نستحق نتيجة أفضل
الرياضة
مدرب مانشستر يونايتد يأسف للتعادل مع ليدز: كنا نستحق نتيجة أفضل
اليوم 20:33
العين يتصدّر قائمة «أهداف الركنيات» في دوري أدنوك
الرياضة
العين يتصدّر قائمة «أهداف الركنيات» في دوري أدنوك
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©