مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ليدز يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة.

وعلى ملعب إيلاند رود، بادر برندن آرونسون بالتسجيل لمصلحة ليدز في الدقيقة 62، لكن سرعان ما أدرك ماتيوس كونيا التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65 بتلك النتيجة.

وبذلك أصبح في جعبة مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، 31 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. في المقابل، ارتفع رصيد ليدز، الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة السابعة على التوالي في البطولة، إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر.

ولم يتعرض ليدز لأي هزيمة في البطولة منذ خسارته 2 / 3 أمام مضيفه مانشستر سيتي في 29 نوفمبر الماضي.