مدرب مانشستر يونايتد يأسف للتعادل مع ليدز: كنا نستحق نتيجة أفضل



لندن (د ب أ)

أعرب روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن حزنه لتعادل فريقه 1/ 1 مع مضيفه ليدز يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشدداً على أن ناديه كان يستحق الحصول على النقاط الثلاث، عطفاً على الفرص التي أضاعها لاعبوه طوال اللقاء.

وقال أموريم: «في الدوري الإنجليزي الممتاز، من الصعب أن تجد مباراة تنتهي بالتعادل تلقى قبولاً، وهذا ما يجعله دورياً رائعاً، بشكل عام، إذا شاهدت المباراة، ستلاحظ أننا كنا أكثر سيطرة. صنعنا فرصاً أكثر، وفرضنا هيمنتنا على مجريات اللعب بشكل جيد، لذا إذا شاهدت المباراة، ستشعر بالإحباط لأننا أهدرنا فرصة الفوز. لقد كانت مباراة عسيرة في ظروف صعبة».

أوضح أموريم «كانت خطة اللعب هي فهم أخطائنا أمام وولفرهامبتون. لقد تحسنا كثيراً لأننا كنا في المواقع الصحيحة. قدمنا مستوى أفضل عن المباراة السابقة». وتابع «من الغريب أنهم بدأوا الشوط الثاني بشكل أفضل نسبياً. عندما نسيطر على المباراة، يجب أن نكون مركزين على كل التفاصيل. نعلم أنه أمام ويستهام، كنا مسيطرين ثم حدث خلل واحد، ودخل هدف. يجب أن نكون متماسكين طوال الوقت».

وشدد مدرب يونايتد في ختام حديثه «تمكنا من السيطرة على انفعالاتنا وأحرزنا هدف التعادل، وأتيحت لنا فرصة كبيرة. أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل قليلاً، لكن لا بأس».