دبا الحصن يستعيد صدارة «الأولى» والفجيرة إلى الوصافة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 3-0، مستفيداً من تعثر منافسه الفجيرة الذي تراجع إلى مركز الوصافة بعد تعادله مع الذيد 1-1، فيما صعد يونايتد إلى المركز الثالث بفوزه على العربي 2-1، في ختام مباريات الجولة 12 التي أُقيمت اليوم.

وحسم دبا الحصن مواجهته أمام الاتفاق بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها عليون ندور في الدقيقة 39، وعكاشة حمزاوي في الدقيقة 42، ولوكاس سيلفا في الدقيقة 94، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، في الوقت الذي بقي فيه الاتفاق في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وتراجع الفجيرة إلى مركز الوصافة بعدما اكتفى بنقطة التعادل أمام مضيفه الذيد 1-1، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 33 عبر سيد بوريا، قبل أن يدرك ساندر جمال، هداف الدوري، التعادل للفجيرة في الدقيقة 98، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 21 نقطة، مقابل 19 نقطة للذيد في المركز السادس.

وصعد يونايتد إلى المركز الثالث بعدما قلب تأخره أمام مضيفه العربي بهدف راشد عيسى في الدقيقة 15، إلى فوز ثمين بفضل هدفي هاريس سيفروفيتش في الدقيقة 53، وبايدي كاني في الدقيقة 69، ليرفع يونايتد رصيده إلى 21 نقطة، مقابل 19 نقطة للعربي في المركز السابع.

وفي بقية المباريات، نجح العروبة في اقتناص المركز الرابع برصيد 19 نقطة، عقب فوزه على ضيفه الإمارات 2-0، وسجل هدفي اللقاء محمد الحمادي في الدقيقة 12، وسينسيا جولاسيك في الدقيقة 59، كما كسب حتا مواجهة ماراثونية أمام مضيفه الحمرية بنتيجة 5-4.

وكانت الجولة انطلقت السبت بفوز جلف يونايتد على مصفوت 2-0، وتغلب سيتي على الجزيرة الحمراء 3-2.