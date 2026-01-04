الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبا يغازل «طوق النجاة» بالفوز الأول

دبا يغازل «طوق النجاة» بالفوز الأول
5 يناير 2026 02:52

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

حقق دبا فوزه الأول في المسابقة بعد 11 جولة، عقب تفوّقه خارج ملعبه على البطائح، في مواجهة مهمّة أسهمت في تقليص الفارق في مؤخرة جدول الترتيب مع اقتراب نهاية الدور الأول.
وكان دبا قد خاض 10 مباريات سابقة دون تحقيق أي انتصار، إذ خسر في 7 مباريات وتعادل في 3، قبل أن ينجح في كسر هذا الصيام الطويل وحصد ثلاث نقاط ثمينة أعادت الفريق إلى دائرة المنافسة على النجاة من الهبوط. وبهذه النتيجة، تساوى دبا مع البطائح في رصيد النقاط مع أفضلية فارق الأهداف لمصلحة البطائح، ليتواصل التنافس على مراكز المؤخرة، حيث يتقارب ترتيب أربعة فرق هي بني ياس والشارقة ولكل منهما 7 نقاط، إلى جانب دبا الفجيرة والبطائح برصيد 6 نقاط لكل فريق.
ويأتي هذا التقارب في النقاط ليزيد من أهمية الجولات المتبقية من الدور الأول، في ظل سعي الفرق لتحسين مواقعها في جدول الترتيب قبل الدخول في مرحلة الإياب.

