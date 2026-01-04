فوز نيوكاسل وتعثر توتنهام وسقوط إيفرتون في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)



حقق نيوكاسل يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

أحرز برونو جيمارايش ومالك ثياو، هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 71 و78 من المباراة التي أُقيمت على ملعب سان جيمس بارك. ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية بأربع هزائم وتعادل في آخر خمس جولات.

وفي التوقيت نفسه، اكتفى توتنهام هوتسبير بالتعادل 1 - 1 أمام ضيفه سندرلاند. لم يحافظ الفريق اللندني على تقدمه بهدف بن ديفيز في الدقيقة 30 حيث أدرك سندرلاند التعادل بهدف بريان بروبي في الدقيقة 80.

بهذا التعادل يبقى توتنهام، بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يحل سندرلاند في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وفي مواجهة ثالثة، سقط إيفرتون بالخسارة 2 / 4 وسط جماهيره أمام برينتفورد، سجل بيتو وثيرنو باري هدفي إيفرتون في الدقيقتين 66 و91، بينما أحرز تياجو «هاتريك» وناثان كولينز أهداف الضيوف في الدقائق 11 و50 و51 و88.

بهذا الفوز الثمين يرفع برينتفورد رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، ويتجمد رصيد إيفرتون عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.