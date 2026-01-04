الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جارسيا يقود ريال مدريد لاكتساح بيتيس في الدوري الإسباني

جارسيا يقود ريال مدريد لاكتساح بيتيس في الدوري الإسباني
4 يناير 2026 21:29


مدريد (د ب أ)
قاد المهاجم الشاب جونزالو جارسيا ريال مدريد لتحقيق فوز كبير على ضيفه ريال بيتيس 1/5، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم ريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 20، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50 معززا تقدم الريال. وفي الدقيقة 56 سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد، لكن بيتيس سجل هدف تقليص الفارق عن طريق كوتشو هيرنانديز في الدقيقة 66.
وأكمل جارسيا ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة 82، ثم سجل زميله فران جارسيا الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة متصدر الترتيب، والذي فاز بالأمس على غريمه التقليدي إسبانيول 2/صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها. على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس.

أخبار ذات صلة
القيمة السوقية للدوريات.. «الإنجليزي» الأعظم ربحاً و«النمساوي» الأكثر خسارة
«حافلة فالنسيا» تحت التحطيم بسبب الغضب الجماهيري
ريال بيتيس
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الليجا
فريق برشلونة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
اليوم 22:25
ذياب بن زايد: نموذج محمد بن راشد القيادي نبراس عالمي في الريادة الحكومية
علوم الدار
ذياب بن زايد: نموذج محمد بن راشد القيادي نبراس عالمي في الريادة الحكومية
اليوم 23:25
ضمن مبادرات رئيس الدولة..  افتتاح مشروع جسر وشارع التلة في إمارة عجمان
علوم الدار
ضمن مبادرات رئيس الدولة..  افتتاح مشروع جسر وشارع التلة في إمارة عجمان
اليوم 23:08
قوات أمن تحرس الساحة الحمراء في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا: إسقاط 25 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو
اليوم 23:03
نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام بطولة كأس العالم للمبارزة
الرياضة
نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام بطولة كأس العالم للمبارزة
اليوم 22:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©