جارسيا يقود ريال مدريد لاكتساح بيتيس في الدوري الإسباني



مدريد (د ب أ)

قاد المهاجم الشاب جونزالو جارسيا ريال مدريد لتحقيق فوز كبير على ضيفه ريال بيتيس 1/5، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 20، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50 معززا تقدم الريال. وفي الدقيقة 56 سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد، لكن بيتيس سجل هدف تقليص الفارق عن طريق كوتشو هيرنانديز في الدقيقة 66.

وأكمل جارسيا ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة 82، ثم سجل زميله فران جارسيا الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة متصدر الترتيب، والذي فاز بالأمس على غريمه التقليدي إسبانيول 2/صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها. على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس.