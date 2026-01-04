الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يواصل النزيف بتعادل درامي في معقل فولهام

ليفربول يواصل النزيف بتعادل درامي في معقل فولهام
4 يناير 2026 21:31

 

لندن (د ب أ)
واصل فريق ليفربول نزيف النقاط بتعادل درامي خارج أرضه أمام فولهام بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
تقدم فولهام بهدف سجله هاري ويلسون في الدقيقة 17، ورد ليفربول بثنائية سجلها فلوريان فيرتز وكودي جاكبو في الدقيقتين 57 و 49، وخطف الفريق اللندني نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل سجله هاريسون ريد في الدقيقة 97.
وكانت مباراة ليفربول وفولهام تأجلت ربع ساعة عن موعدها الأصلي بسبب حالة صحية طارئة لأحد المشجعين في المدرجات. وتعادل ليفربول للجولة الثانية على التوالي بعد تعادل سلبي في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد، ليبقى في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
أما فولهام فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في خمس جولات متتالية، حقق خلالها ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين، ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

أخبار ذات صلة
فوز نيوكاسل وتعثر توتنهام وسقوط إيفرتون في الدوري الإنجليزي
مدرب مانشستر يونايتد يأسف للتعادل مع ليدز: كنا نستحق نتيجة أفضل
ليفربول
فولهام
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
اليوم 22:25
ذياب بن زايد: نموذج محمد بن راشد القيادي نبراس عالمي في الريادة الحكومية
علوم الدار
ذياب بن زايد: نموذج محمد بن راشد القيادي نبراس عالمي في الريادة الحكومية
اليوم 23:25
ضمن مبادرات رئيس الدولة..  افتتاح مشروع جسر وشارع التلة في إمارة عجمان
علوم الدار
ضمن مبادرات رئيس الدولة..  افتتاح مشروع جسر وشارع التلة في إمارة عجمان
اليوم 23:08
قوات أمن تحرس الساحة الحمراء في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا: إسقاط 25 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو
اليوم 23:03
نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام بطولة كأس العالم للمبارزة
الرياضة
نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام بطولة كأس العالم للمبارزة
اليوم 22:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©