الأحد 4 يناير 2026
الرياضة

دياز.. رقم تاريخي مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا

دياز.. رقم تاريخي مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا
4 يناير 2026 21:45

 
الرباط (د ب أ)

كان براهيم دياز، لاعب منتخب المغرب، على موعد مع صناعة التاريخ في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب تسجيله هدفا في شباك منتخب تنزانيا، في لقاء الفريقين بدور الـ16 للمسابقة القارية.
وافتتح دياز التسجيل للمغرب في الدقيقة 64، في المباراة التي استضافها ملعب (الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط، ليصبح أول لاعب مغربي يهز الشباك في 4 مباريات متتالية بأمم أفريقيا.
وتمكن نجم ريال مدريد الإسباني من التسجيل في شباك جزر القمر ومالي وزامبيا في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة، ليصبح ثاني مغربي يحرز في 3 مباريات متتالية بأمم أفريقيا بعد أحمد فراس.
يذكر أن دياز انفرد حالياً بصدارة ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، برصيد 4 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.

