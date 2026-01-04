دياز يقود المغرب للفوز على تنزانيا والتأهل لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا



الرباط (د ب أ)

نجا منتخب المغرب من مفاجآت الأدوار الإقصائية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وحجز مقعداً في دور الثمانية للمسابقة القارية، التي تقام على ملاعبه حالياً.

وحقق منتخب المغرب انتصاراً صعباً 1 / صفر على منتخب تنزانيا، اليوم الأحد، في دور الـ16 للمسابقة، على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة الرباط.

ورغم الفوز، لم يقدم منتخب المغرب العرض المنتظر أمام منافسه (المتواضع)، الذي لم يحقق أي انتصار على مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة، والذي كاد أن يحقق المفاجأة في أكثر من منافسة لولا رعونة لاعبيه، وهو ما يثير قلق محبي منتخب (أسود الأطلس) في باقي مشوار الفريق بالبطولة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الثانية بعد نسخة عام 1976 بإثيوبيا.

وسجل هدف الفوز لمنتخب المغرب لاعبه براهيم دياز، في الدقيقة 64، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي، ويصبح أول مغربي يحقق هذا الإنجاز في البطولة.

وكان دياز سبق له التسجيل في مباريات المنتخب المغربي الثلاث بمرحلة المجموعات أمام جزر القمر وزامبيا ومالي، كما تصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه.

وكان منتخب المغرب تأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، في حين صعد منتخب تنزانيا للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط، عقب تعادله مع أوغندا وتونس وخسارته أمام نيجيريا. يذكر أن منتخب المغرب ضرب موعداً في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل مع الفائز من لقاء جنوب أفريقيا والكاميرون، الذي يجرى في وقت لاحق من مساء اليوم بدور الـ.16