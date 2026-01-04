نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام بطولة كأس العالم للمبارزة



الفجيرة (وام)

شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، ختام منافسات بطولة العالم للمبارزة - سلاح الفلورية، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وتوّج الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي الفائزين في ختام منافسات البطولة، مشيداً بمستوى التنظيم الفني والإداري وجهود اللجنة المنظمة لإنجاحها.

وينظم البطولة اتحاد المبارزة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة نخبة من أبطال العالم يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم.

حضر الختام الشيخ المهندس سالم القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للمبارزة، وعبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي، ونادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية وموسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة.