حميد النعيمي: الخيل العربية جزء من ذاكرتنا وتاريخنا

عجمان (وام)



شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، ختام النسخة الـ 23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026، التي أُقيمت في منطقة الجرف 2. وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ممثلةً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، حكام الإمارات على ما يولونه من دعمٍ متواصل لرياضة الفروسية، وحرصٍ دائم على صون إرث الخيل العربية وتعزيز مكانتها بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والثقافية للدولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية تمثل مساحة للاحتفاء بالخيل العربية الأصيلة، انطلاقاً من مكانتها العميقة في تاريخ المنطقة ووجدان أهلها، وما تحمله من قيمٍ نبيلة رافقت الإنسان الإماراتي عبر الأجيال.

وقال سموه: «الخيل العربية ليست مجرد جمال يُستعرض في الميدان، بل هو جزء من ذاكرتنا، وحاضر في تفاصيل تاريخنا وحياتنا، واهتمامنا بهذه البطولة نابع من إيماننا بأن الحفاظ على الخيل هو حفاظ على الهوية، وعلى الإرث الذي نعتز به ونحرص على أن يبقى حياً ومتجدداً». وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن ما شهدته النسخة الـ 23 من مشاركة واسعة، ومستوى تنظيمي وفني متقدم، يعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت، وثقة الملاك والمربين بمكانة عجمان وبيئتها الداعمة لرياضات الفروسية.

وأشار سموه إلى أن البطولة تجاوزت إطار المنافسة، لتصبح ملتقى مجتمعياً وأسرياً، يجمع العائلات ومحبي التراث في أجواء ودية تعبّر عن روح عجمان، وتعكس صورتها كإمارة تعتز بأصالتها وتقدّمها بروح معاصرة.

من جانبه، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «نختتم النسخة الـ 23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، ونحن نعتز بما قدّمته من صورة مشرّفة للفروسية في دولة الإمارات، وبما عكسته من تنظيم متقن، ومنافسات راقية، وحضورٍ يؤكد المكانة التي وصلت إليها هذه البطولة كموعد سنوي ينتظره ملاك الخيل وعشّاق الجمال العربي الأصيل». وأضاف سموّه: «نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، على ما توليه من دعمٍ مستمر لرياضة الفروسية، وهو دعم جعل من دولتنا نموذجاً يحتذى به في صون هذا الموروث العربي الأصيل، وتعزيز مكانته على مختلف المستويات».

وتابع سموّ ولي عهد عجمان: «نثمّن الدعم الكريم والمتواصل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الذي حظيت هذه البطولة منذ انطلاقتها برعايته واهتمامه المباشر، فكان لتوجيهاته ورؤيته الأثر الكبير في ترسيخ مسارها، وتعزيز حضورها».

وأشار سموّه إلى أن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية أصبحت ملتقى سنوياً يجمع الملاك والمربين وعشّاق الخيل، لما تشهده من تطوّر متواصل في مستوى التنظيم والتحكيم والمشاركة، وما تعكسه من تقارب لافت في المستويات، يعكس الجهد الكبير الذي يبذله مربّو الخيل في العناية بالسلالات العربية الأصيلة.





وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رعاة البطولة، وكرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، اللجنة الفنية للبطولة ولجنة التحكيم ولجنة الانضباط وساحة العرض، كما كرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الفائزين بالبطولة.

حضر حفل الختام الذي أقيم برعاية صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو ولي عهد عجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ، ومحمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، بجانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان. وأسفرت منافسات اليوم الختامي، في فئة الفحول «4 سنوات وما فوق (أ)» عن فوز الفحل رمز الياه، للمالك محمد أحمد عبد اللطيف أحمد آل علي بالمركز الأول وحصد نتيجة 92.6. وفي فئة الفحول «4 سنوات وما فوق (ب)»، حصل إ. س. وادي للمالك الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على المركز الأول بنتيجة 91.7. وفي فئة الفحول «4 سنوات وما فوق (ج)»، نال المركز الأول دي جبران، للمالك علي يوسف عبدالله فضلي بنتيجة 91.8.

وفي بطولة الفلوات، فاز بالميدالية الذهبية «بالما أو» لإسطبلات الشراع، وفاز بالميدالية الفضية «إي دي حياة» للمالك فيصل عبدالله محمد شعبان الشحي، وفاز بالميدالية البرونزية الخيل «درة الزبير» للمالك الشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد آل ثاني.

وفي بطولة الأمهار، فاز بالذهبية «محبوب الشراع» لإسطبلات الشراع، وبالفضية «الأريام الرويس» للمالك الشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، وفاز بالبرونزية «شامل الزبير» للشيخ فهد محمد عبدالله محمد آل ثاني. وفي الجوائز الخاصة، فاز بلقب جواد الإمارات الرائد، «إستونيا» للمالك يوسف أحمد عبداللطيف أحمد آل علي، وحصد نتيجة 92.8، ونال «إستونيا» أيضاً، لقب الجواد الفائز بأكثر عدد النقاط ومملوك لمواطن من الإمارات بنتيجة 92.8، فيما نال لقب المزرعة الرائدة في البطولة إسطبلات الشراع.



عروض فلكورية

تخللت الفعاليات عروض فلكلورية مستوحاة من الموروث الشعبي، إلى جانب عرض مميز للخيول العربية على وقع الأهازيج الإماراتية، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الإمارة في مشهد احتفالي مهيب، أضفى على ختام البطولة طابعاً يعكس فخر الإمارات بإرثها وجمال خيلها العربية الأصيلة.