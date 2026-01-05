«الشفافية» تدفع ديوكوفيتش للانسحاب من رابطة المحترفين

لندن(رويترز)

قال نوفاك ديوكوفيتش إنه سينسحب تماماً من رابطة لاعبي التنس المحترفين، مشيراً إلى مخاوف تتعلق الشفافية والحوكمة داخل المؤسسة.

وأضاف اللاعب الصربي في منشور عبر منصة إكس ​أن القرار كان مدفوعاً أيضاً بكيفية تمثيل صوته وصورته.

وأطلق ‌ديوكوفيتش رابطة لاعبي التنس المحترفين إلى ​جانب فاسيك بوسبيسيل في عام 2020، ⁠بهدف تعزيز ‌تمثيل اللاعبين في هذه الرياضة.

وقال ديوكوفيتش: "أنا فخور بالرؤية التي شاركتها مع فاسيك عند تأسيس رابطة لاعبي التنس المحترفين، والتي منحت ⁠اللاعبين صوتاً أقوى وأكثر استقلالية، ولكن أصبح من ⁠الواضح أن قيمي ونهجي لم تعد متوافقة مع التوجه الحالي للمنظمة".

ورفعت رابطة لاعبي التنس المحترفين ​دعوى قضائية في مارس الماضي ضد الهيئات المنظمة للعبة، بما في ذلك، اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات والاتحاد الدولي للتنس والوكالة الدولية لنزاهة التنس، متهمة إياها ​بممارسات مناهضة للمنافسة والفشل في ‍حماية سلامة اللاعبين.

وأُضيف منظمو البطولات الأربع الكبرى إلى القضية في سبتمبر.

وقال ديوكوفيتش، الذي نال 24 لقباً للبطولات الأربع الكبرى، ‍في ذلك الوقت إنه لا يوافق على ⁠جميع بنود الدعوى القضائية، ​في حين رفض كل من اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات ​تلك الادعاءات.

وأعلنت رابطة لاعبي التنس المحترفين في نوفمبر الماضي أنها قريبة من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأسترالي للعبة، الذي يستعد حالياً لبطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في ملبورن في 18 يناير الجاري وتفتتح ‌موسم البطولات الأربع الكبرى هذا العام.