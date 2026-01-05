الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الجزيرة يدرس تصحيح المسار بمعالجة الأداء الهجومي

الجزيرة يدرس تصحيح المسار بمعالجة الأداء الهجومي
5 يناير 2026 19:15

مراد المصري (أبوظبي)
يعمل الهولندي مارينو بوشيتش، مدرب الجزيرة، على معالجة مؤشرات الأداء قبل مواجهة عجمان يوم الخميس في الجولة 12 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، لتعويض التراجع النسبي ما بين وضعية الفريق في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، وخصوصاً على صعيد الهجوم، وذلك مع دخول «فخر أبوظبي» منعرجاً مهماً من الموسم خلال الفترة الحالية.
وحصد الجزيرة 18 نقطة بعد مرور 11 جولة من المسابقة هذا الموسم، بتحقيق الفوز 5 مرات والتعادل 3 والخسارة في مثلها، فيما كان الفريق قد وصل إلى 20 نقطة في الموسم الماضي في التوقيت نفسه، وحقق وقتها 6 انتصارات وتعادلين و3 خسارات، إلا أن المؤشر الواضح للعيان هو تراجع الأداء الهجومي بعدما سجّل الفريق هذا الموسم 15 هدفاً واستقبل 11، مقارنة بالموسم الماضي عندما سجل 26 هدفاً واستقبل 16 بعد 11 جولة.
ولا يمتلك الجزيرة هذا الموسم المهاجم الهداف بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث يتصدر قائمة مسجلي أهدافه في الدوري، برونو دي أوليفيرا برصيد 4 أهداف، ويليه فينيسيوس ميلو ونبيل فقير برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما اكتفى سايمون بانزا المهاجم الجديد في صفوف الفريق بتسجيل هدف يتيم.
ويدرك الجزيرة أن الفرصة لا تزال قائمة لتصحيح المسار، حيث يلتقي خلال الجولات المقبلة في الدوري، مع كل من عجمان والوصل والبطائح وبني ياس على التوالي، ويتخللها لقاء كأس التحدي التي تجمعه مع الأهلي القطري يوم 25 يناير في كأس التحدي ضمن مسابقة السوبر الإماراتي القطري.

