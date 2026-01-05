الإصابة تُبعد «أملاح» عن مواجهة دبا في «دوري أدنوك»

فيصل النقبي (خورفكان)

تعرّض المغربي سليم أملاح، لاعب نادي خورفكان، لإصابة خلال الفترة الماضية، حيث جرى عرضه على طبيب الفريق، على أن يخضع لفحوصات وأشعة طبية لتحديد نوع الإصابة ومدة الغياب.

وأكدت المصادر أن اللاعب سيغيب عن مواجهة خورفكان أمام دبا في الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، المقررة يوم الخميس المقبل، بانتظار ما ستكشف عنه نتائج الأشعة والتقرير الطبي النهائي.

ويأتي غياب أملاح في وقت خسر فيه خورفكان مباراتيه الماضيتين أمام الوحدة والظفرة، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، وهو ما يضع الفريق في موقف صعب قبل جولتين من نهاية الدوري الأول.