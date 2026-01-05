الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ليوا الدولي» يرسم مشهد الختام بتكريم أبطال تل مرعب

«ليوا الدولي» يرسم مشهد الختام بتكريم أبطال تل مرعب
5 يناير 2026 09:43

أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت منافسات صعود تل مرعب للسيارات ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، بتتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات، بعد منافسات قوية شهدت مشاركة واسعة من نخبة المتسابقين من داخل الدولة وخارجها، وسط حضور جماهيري كبير ومستويات فنية عالية على أحد أصعب مسارات الصعود الرملي في المنطقة.
وشملت المنافسات فئات الهايلوكس، الوكالة، LS V8 تيربو، الفئة المفتوحة، وفئة غاز L6، حيث قدّم المشاركون أداءً مميزاً عكسته الأرقام والأزمنة المسجلة، ما أضفى طابعاً تنافسياً عالياً على مجريات السباق.
وجرى تكريم الفائزين في حفل الختام، بحضور ومشاركة حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعبدالله بطي القبيسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومفلح المزروعي، عضو مجلس إدارة النادي، وحمدان المزروعي، مدير عام نادي ليوا الرياضي، الذين قاموا بتتويج أصحاب المراكز الأولى، تقديراً لما قدّموه من مستويات متميزة خلال المنافسات.
وأسفرت النتائج عن فوز إبراهيم أحمد الشنيفي بالمركز الأول في فئة الهايلوكس بزمن بلغ 6.183 ثانية، فيما تُوج عبدالمحسن صالح العبيدان بالمركز الأول في فئة الوكالة بزمن 6.732 ثانية.
وفي فئة LS V8 تيربو، حقق صالح بن عبدالله بن صالح الحواس المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 6.067 ثانية، بينما حصد خالد عبدالله راشد صدارة الفئة المفتوحة بزمن 5.550 ثانية، وهو أحد أسرع الأزمنة المسجلة في المنافسات.
أما فئة غاز L6، فقد شهدت فوز جاسم محمد آل علي بالمركز الأول بزمن 6.028 ثانية، بعد منافسة قوية مع بقية المشاركين.
وأكدت اللجنة المنظمة أن منافسات صعود تل مرعب شكّلت إحدى أبرز محطات مهرجان ليوا الدولي هذا العام، لما تحمله من تحدٍّ وإثارة، ولما تعكسه من تطور ملحوظ في مستوى التنظيم والمشاركات.
وفي ختام المنافسات، تم توزيع سيارات على عدد من الفائزين في مختلف الفئات والمنافسات، في خطوة تحفيزية تعكس حرص مهرجان ليوا الدولي على دعم المتسابقين وتعزيز قيمة الجوائز المقدمة، بما يُسهم في رفع مستوى التنافس واستقطاب مشاركات نوعية في البطولات المقبلة.

