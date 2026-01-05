بارما وجنوى يجددان صراع إنتر وميلان على الصدارة الإيطالية

روما (د ب أ)

سيكون إنتر ميلان على موعد جديد مع مباراة أخرى في سعيه للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حينما يحلّ ضيفاً على بارما، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ميلان ونقطتين عن نابولي حامل اللقب في المركز الثالث.

وكان إنتر ميلان قد فاز على بولونيا بثلاثية أمس الأحد، ليستعيد الصدارة التي كان ميلان قد حصل عليها يوم الجمعة بفوزه على كالياري.

وبرغم البداية البطيئة لفريق إنتر ميلان هذا الموسم، فقد تدارك فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو الموقف ونجح في العودة مجدداً إلى المنافسة على كافة الألقاب، مثلما كان الحال في الموسم الماضي مع المدرب السابق سيموني إنزاجي.

وفي الوقت الحالي يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي، كما أنه يحتل المركز السادس في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ويمكنه ضمان التأهل المباشر لدور الستة عشر من خلال آخر مباراتين له أواخر الشهر الجاري.

وأكد كيفو، مدرب إنتر ميلان، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على المنافسة بقوة في الموسم على كافة الجبهات، مبرزاً أن لا شيء تغير عن الموسم الماضي سوى المدرب فقط، لأن الفريق حافظ على نجومه.

وفي الوقت الذي يسعى فيه إنتر ميلان لتعزيز صفوفه أيضاً في فترة الانتقالات الشتوية، تحيط بعض الشكوك بمستقبل بعض اللاعبين، ومنهم نجم خط الوسط ديفيد فراتيسي، المطلوب في الدوري التركي مع فريق جالطة سراي.

على الجانب الآخر، يحتل بارما المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، وهو يبتعد بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تقام أيضاً يوم الأربعاء، يستضيف ميلان فريق جنوى.

ويحتل ميلان المركز الثاني بفارق نقطة خلف إنتر ميلان، لكن الأداء الذي يقدمه الفريق تحت قيادة مدربه ماسيمليانو أليجري هذا الموسم، بعث بحالة من التفاؤل في أوساط وجماهير الفريق الأحمر والأسود.

وخسر ميلان مباراة واحدة فقط هذا الموسم، وهو الأقل خسارة بين جميع فرق الدوري، حيث إن إنتر ميلان المتصدر تعرّض للخسارة في أربع مباريات هذا الموسم.

وبقيادة النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، أصبح ميلان منافساً قوياً على اللقب هذا الموسم، ونجح أليجري في فرض انضباط تكتيكي وفني داخل الفريق، ونتج عن ذلك نجاح جيد في موسم لا يشارك فيه الفريق في البطولات الأوروبية، كما أنه ودّع الكأس مبكراً.

على الجانب الآخر، يقود دانييلي دي روسي فريق جنوى وهو يهدف إلى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ويأمل نابولي في تحقيق الفوز على هيلاس فيرونا، حينما يلتقي الفريقان ضمن مباريات يوم الأربعاء أيضاً بالجولة 19.

ويحتل نابولي المركز الثالث في الترتيب برصيد37 نقطة، وهو قريب جداً من المتصدر إنتر ميلان والوصيف ميلان، ويسعى للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في أربع مواسم.

وتحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي، حقق نابولي اللقب في الموسم الماضي، وأتبعه بلقب كأس السوبر الشهر الماضي، حينما تغلّب على بولونيا في نهائي المسابقة التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية. لكن كونتي، الذي حقق فريقه الفوز على لاتسيو أمس الأحد في الجولة 18، لا يريد ترك أي شيء للصدفة أمام هيلاس فيرونا متذيل ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، حيث إنه يهدف إلى جمع النقاط بشكل منتظم، خاصة مع التقارب الكبير في فارق النقاط مع المنافسين.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب بيزا مع كومو، وليتشي مع روما، وساسولو مع يوفنتوس، وبولونيا مع أتالانتا، وتورينو مع أودينيزي، ولاتسيو مع فيورنتينا، وكريمونيزي مع كالياري.