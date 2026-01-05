«أمم أفريقيا 2025».. الجزائر والكونغو في «تحدي الصعود»

الرباط (د ب أ)

يشهد ملعب «مولاي الحسن» بالعاصمة المغربية الرباط، على مواجهة قوية في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب، والتي تجمع بين منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية.

وتأهل منتخب الجزائر إلى دور الستة عشر بعدما تصدّر المجموعة الخامسة بالبطولة، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات السودان وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وبدأ منتخب الجزائر مشواره بالفوز على السودان بثلاثية، ثم فاز بهدف على بوركينا فاسو، ثم اختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة.

وأعاد الفوز بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، الجماهير الجزائرية إلى ذكريات الفوز بلقب عام 2019 في مصر، حيث تصدّر الفريق مجموعته بالعلامة الكاملة متغلّباً على السنغال وكينيا وتنزانيا، ثم واصل طريقه في البطولة حتى نجح في الفوز على السنغال مجدداً في النهائي باستاد القاهرة. ويسعى المنتخب الجزائري إلى المضي قُدماً بعدما حاز أداءه على إعجاب الجماهير في دور المجموعات، بقيادة نجمه رياض محرز، نجم ليستر سيتي ومانشستر سيتي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، وبغداد بونجاح وعيسى ماندي، وهم من اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة الفريق المتوج بلقب عام 2019 في مصر.

ويسعى البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إلى تجنُّب الخروج المبكر من البطولة، خاصة بعدما شهدت نسخة عام 2025 خروج منتخبين عربيين هما السودان وتونس، على يد السنغال ومالي على الترتيب في دور الستة عشر.

وإلى جانب النجوم الكبار، تبرز أسماء أخرى في المنتخب الجزائري مثل رامي بنسبعيني وريان أيت نوري، وأنس الحاج موسى، وهي المواهب التي تمثل مستقبل الكرة الجزائرية في الوقت الحالي.

على الجانب الآخر، يهدف منتخب الكونغو الديمقراطية إلى محاكاة أدائه الكبير في نسخة عام 2023 في كوت ديفوار، حيث وصل الفريق إلى الدور قبل النهائي، لكن المهمة ستكون صعبة أمام الفريق الجزائري الكبير.

ويعتمد المنتخب الكونغولي بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، على العديد من الأسماء مثل المهاجم المخضرم سيدريك باكامبو، والمدافع أرون وان بيساكا، ونجم خط الوسط جايل كاكوتا، والحارس المخضرم ليونيل مباسي وغيرهم من النجوم.

واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالبطولة، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات السنغال وبنين وبتسوانا.

وافتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره بالفوز على بنين بهدف، ثم تعادل مع السنغال 1/1، قبل أن يختم دور المجموعات بثلاثية في شباك بتسوانا. لكن الحماس وحده لن يكون كافياً لمنتخب الكونغو الديمقراطية، في مواجهة فريق الجزائر الذي يمتلك سجلاً تاريخياً مميزاً أمامه.

وفي ستة لقاءات سابقة جمعت الفريقين تمكّن منتخب الجزائر من الفوز بمباراتين، وساد التعادل في باقي المباريات، لذلك سيكون العنوان الأبرز في تلك المواجهة هو تحقيق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز الأول له على حساب الجزائر في جميع المواجهات المباشرة بينهما.

ومن ضمن تلك المواجهات الست، كانت هناك مباراتان فقط في أمم أفريقيا، جاءت الأولى في نسخة عام 1988 وفاز منتخب الجزائر بهدف، فيما جاءت المواجهة الثانية في نسخة عام 2000 وانتهت بالتعادل السلبي.