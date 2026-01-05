أرسنال يصارع ليفربول في لقاء الثأر وتأكيد الصدارة

لندن (د ب أ)

يتطلع أرسنال لمواصلة الزحف بخُطى ثابتة نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يواجه ضيفه ليفربول، في مواجهة ثأرية بينهما، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات المرحلة الـ21 للمسابقة.

ويتربّع أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003/ 2004، على قمة الترتيب حالياً برصيد 48 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

ويقضي أرسنال أفضل فتراته في المسابقة حالياً، بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، والتي كان آخرها انتصاره المثير 3/ 2 على مضيفه بورنموث، في المرحلة الماضية، أول أمس السبت.

ومنذ خسارته 1/ 2 أمام مضيفه أستون فيلا في السادس من ديسمبر الماضي، لم يعرف أرسنال سوى طعم الانتصار في البطولة، عقب فوزه على وولفرهامبتون وإيفرتون وبرايتون وأستون فيلا، ثم بورنموث.

ويطمح أرسنال للثأر من خسارته صفر/ 1 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالبطولة، على ملعب (آنفيلد) في 31 أغسطس الماضي، لا سيما وأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، لا يزال يغيب عنه نجمه الدولي المصري محمد صلاح، المتواجد حالياً مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً بالمغرب.

ويعاني ليفربول (حامل اللقب) من اهتزاز نتائجه في الموسم الحالي، حيث عاد لنزيف النقاط من جديد، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال المرحلتين الماضيتين، بتعادله مع ليدز يونايتد ثم فولهام، ليظل في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وباتت آماله معقودة فقط على التواجد في المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفرط ليفربول في فوز كان في متناوله أمام فولهام، بعدما تقدم 2/ 1 في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لكنه استقبل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

ويأتي هذا التعادل ليزيد الضغوط على كاهل سلوت، الذي أكد أن أسلوبه لم يتغير وسط تشكيك في القدرات الهجومية للفريق بعد التعادل 2/ 2 أمام مضيفه فولهام.

ويحمل هذا اللقاء الرقم 204 في تاريخ مباريات الفريقين ببطولة الدوري، حيث حقق ليفربول 80 فوزاً، مقابل 67 انتصاراً لأرسنال، فيما فرض التعادل نفسه على 56 لقاء، خلال المواجهات الـ 203 الماضية.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 245 مباراة بجميع المنافسات، حيث حقق ليفربول خلالها 96 انتصاراً، مقابل 83 فوزاً لأرسنال، وخيم التعادل على 66 لقاء.

من جانبه، يأمل مانشستر سيتي في استعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، حينما يستضيف برايتون، صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بعد غدٍ الأربعاء. وعجز مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز في آخر مباراتين، عقب تعادله خارج ملعبه من دون أهداف مع سندرلاند و1/ 1 مع ضيفه تشيلسي، ليهدر 4 نقاط كانت كفيلة بتشديد الخناق على أرسنال في سباق المنافسة بينهما على اللقب.

من جانبه، سيحاول برايتون البناء على فوزه 2/ صفر على ضيفه بيرنلي في المرحلة الماضية، حيث وضع حداً لسلسلة عدم الفوز التي لازمته في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة.

أما مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، فيخوض مواجهة ليست بالسهلة أمام مضيفه بيرنلي، الذي يتواجد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، برصيد 12 نقطة، بعد غد. وأخفق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز خلال مباراتيه الأخيرتين بالبطولة بعدما تعادل 1/ 1 مع وولفرهامبتون وليدز يونايتد.

وتشهد المرحلة المقبلة أيضاً العديد من اللقاءات الهامة، حيث يلتقي ويستهام مع ضيفه نوتنجهام فورست، غداً الثلاثاء، في افتتاح المنافسات، قبل أن يلعب برينتفورد مع سندرلاند، وفولهام مع تشيلسي، وكريستال بالاس مع أستون فيلا، وبورنموث مع توتنهام هوتسبير، إيفرتون مع وولفرهامبتون، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم عبر بوابة ويستهام، ونيوكاسل يونايتد مع ليدز يونايتد، بعد غد.