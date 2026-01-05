صنز يُسقط أوكلاهوما بلدغة بوكر في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجّل ديفين بوكر ثلاثية حاسمة في الثانية الأخيرة، قاد بها فريقه فينيكس صنز إلى قلب الطاولة على حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أوكلاهوما سيتي ثاندر، 108-105.

وتمكّن الصنز من تعويض تأخر مبكر بفارق 18 نقطة، لكي يثأروا من متصدر الدوري الذي كبّدهم أسوأ هزيمة في تاريخ النادي بنتيجة 138-89، وذلك خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس «أن بي أيه» الشهر الماضي.

وأحرز بوكر 24 نقطة وقدّم 9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف زميله الكندي ديلون بروكس 22 نقطة، كما تألّق البديل جوردان جودوين بإحراز 26 نقطة وهو الرقم الأعلى في مسيرته.

وسجّل بروكس ثلاثية في مواجهة زميله في المنتخب الكندي ونجم أوكلاهوما الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري، شاي جلجيوس-ألكسندر، قبل 36 ثانية من نهاية المباراة، مانحاً فريقه التقدم 105-101، لكن بطل الدوري عادل النتيجة 105-105 قبل 8.2 ثانية من النهاية، قبل حسم بوكر الأمور بتسجيله ثلاثية.

وكان جلجيوس-ألكسندر أفضل مسجّل في صفوف فريقه برصيد 25 نقطة، فيما أضاف جايلن وليامس 23 نقطة، بيد أن ذلك لم يُجنّب أوكلاهوما سيتي توقُف سلسلة انتصاراته التي امتدت لأربع مباريات.

ورغم الخسارة، يبقى الثاندر صاحب السجل الأفضل في الدوري بواقع 30 فوزاً مقابل 6 هزائم، في حين عزّز ديترويت بيستونز صدارته للمنطقة الشرقية، بتخطيه مضيفه كليفلاند كافالييرز 114-110، فأصبح في جعبته 26 فوزاً مقابل 9 هزائم.

وسجّل كايد كانينجهام 27 نقطة، فيما أضاف البديل دانيس جينكنز 25 نقطة، منها 21 نقطة في ربعٍ ثانٍ مذهل لديترويت.

كما أضاف النجم كانينجهام 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة وصدّة واحدة، في مباراة كان بيستونز محروماً فيها من خدمات العديد من لاعبيه الأساسيين، بسبب الإصابة، مثل توبياس هاريس وجايلن دورين وكاريس ليفيرت.

لكن جينكنز سرق الأضواء بتقديم أداء استثنائي في الربع الثاني الذي ترجم خلاله بنجاح رمياته السبع، منها ست رميات ثلاثية.

وكان صاحب الأرض كافالييرز، بقيادة دونوفان ميتشل الذي سجّل 30 نقطة، قد قلّص الفارق من 13 نقطة إلى نقطتين فقط قبل 1:16 دقيقة من النهاية، ثم قلّصه مجدداً إلى نقطتين قبل 3.8 ثانية من النهاية، لكن جينكنز ترجم بنجاح رميتين حرتين حسم بهما الأمور.