أكبر 10 رابحين في الدوري الإنجليزي بعام 2025

معتز الشامي (أبوظبي)

ارتفعت القيم السوقية للعديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام المنقضي 2025، حيث شهدت أسعار بعض نجوم الدوري البارزين، إضافة إلى العديد من المواهب الصاعدة، ارتفاعات ملحوظة، ولكن مَنْ أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين شهدوا أكبر ارتفاع في قيمتهم السوقية خلال العام 2025؟.

منذ الأول من يناير من 2025، لم يحقق أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مكاسب في قيمته السوقية أكثر من مهاجم نيوكاسل، نيك فولتميد، الذي ارتفعت قيمته بمقدار 65 مليون يورو خلال أشهر السنة الماضية، لتصل قيمته السوقية الجديدة إلى 70 مليون يورو.

وانتقل اللاعب الألماني إلى ملعب سانت جيمس بارك، الصيف الماضي، قادماً من شتوتجارت مقابل 85 مليون يورو. كانت قيمته السوقية آنذاك 30 مليون يورو فقط، لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

وقد يكون المركز الثاني مفاجئاً للكثيرين، نظراً لتراجع مستوى اللاعب الحالي، لكن ألكسندر إيزاك، لاعب ليفربول، هو مَن يحتل هذا المركز بجدارة، حيث ارتفعت قيمة اللاعب السويدي بمقدار 45 مليون يورو خلال العام، حيث تبلغ قيمته السوقية حالياً 120 مليون يورو.

وشهدت قيمة هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول (المركز الثالث)، ونيكو أورايلي، ظهير مانشستر سيتي (المركز الرابع)، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زادت قيمتهما السوقية بمقدار 45 مليون يورو و40 مليون يورو على التوالي خلال شهور السنة الماضية.

كما ارتفعت القيمة السوقية لكل من ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل (المركز الخامس)، وأنطوان سيمينيو، جناح بورنموث (المركز السادس)، بمقدار 37 مليون يورو خلال العام، بينما ارتفعت قيمة إليوت أندرسون، لاعب نوتنجهام فورست (المركز السابع)، بمقدار 36 مليون يورو.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل كلٌّ من ريان جرافنبيرش، لاعب ليفربول (المركز الثامن) بزيادة قدرها 35 مليون يورو، لتصل إلى 90 مليون يورو، وثنائي تشيلسي مويسيس كايسيدو (المركز التاسع)، بزيادة قدرها 30 مليون يورو، لتصل إلى 110 ملايين يورو، وإستيفاو (المركز العاشر) بزيادة قدرها 30 مليون يورو، لتصل إلى 80 مليون يورو.