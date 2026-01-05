صلاح «السابع» في قائمة أكثر النجوم خسارة في «البريميرليج 2025»

معتز الشامي (أبوظبي)

تراجعت القيم السوقية للعديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام المنقضي 2025، حيث انخفضت قيم بعض أبرز نجوم البريميرليج، إضافة إلى اللاعبين المخضرمين الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم الكروية، ولكن من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين شهدوا أكبر انخفاض في قيمتهم السوقية خلال العام 2025.

ومنذ الأول من يناير 2025، لم يخسر أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز قيمة سوقية أكبر من النجم الإنجليزي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي.

لكن اللاعب استعاد مستواه المعهود في الأسابيع الأخيرة، ومن المرجح أن ترتفع قيمته مجدداً إذا استمر على هذا المنوال، ولكن خلال عام 2025، انخفضت قيمة اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، بمقدار 60 مليون يورو، من 140 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.

ويحتل المركز الثاني لاعب آخر من مانشستر سيتي، وهو لاعب الوسط رودري. بعد فوزه بالكرة الذهبية لعام 2024 ووصول قيمته إلى 130 مليون يورو، أثّر التقدم في السن والإصابات التي أثرت سلباً على أدائه في عام 2025، حيث خسر اللاعب الإسباني 55 مليون يورو من قيمته السوقية خلال الأشهر الـ12 الماضية، لتصل قيمته السوقية الجديدة إلى 75 مليون يورو فقط.

وفي المركز الثالث، يأتي مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، والذي عانى من إصابات متكررة وتراجع مستمر في مستواه طوال عام 2025، ما أدى إلى انخفاض قيمته السوقية بمقدار 35 مليون يورو.

ويحتل برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي المخضرم، المركز الرابع، بانخفاض قدره 33 مليون يورو.

ويحتل فلوريان فيرتز، صفقة ليفربول الضخمة، المركز الخامس، بعد انخفاض قيمته السوقية بمقدار 30 مليون يورو خلال العام، لكنها لا تزال عند مستوى مرتفع يبلغ 110 ملايين يورو. كما شهد جيمس ماديسون، لاعب توتنهام، انخفاضاً مماثلاً بقيمة 30 مليون يورو، ما وضعه في المركز السادس.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل كل من نجم ليفربول محمد صلاح في المركز السابع (من 25 إلى 30 مليون يورو)، ومدافع أرسنال بن وايت بالمركز الثامن (من 25 إلى 30 مليون يورو)، ونجم أستون فيلا أولي واتكينز في المركز التاسع (من 25 إلى 30 مليون يورو)، ومدافع أرسنال جابرييل جيسوس في المركز العاشر (من 25 إلى 20 مليون يورو).