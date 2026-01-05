«أزمة النقاط» تهدد الشارقة بكابوس «سيناريو 2012»

علي معالي (أبوظبي)

يواجه فريق الشارقة لكرة القدم موقفاً صعباً وغريباً في مسيرته الكروية، وذلك قبل أن يلتقي النصر في الجولة الـ12 من دوري أدنوك لمحترفين، حيث اكتفى الفريق بجمع 7 نقاط فقط حتى الآن وهي النسبة الأقل في تاريخ النادي بدوري المحترفين الذي انطلق موسم 2008-2009، حيث يعيش «الملك» أزمة نقاط هي الأصعب في مسيرته حتى الآن بعد مرور 11 جولة، وهو مؤشر خطير للغاية.

وبسرد تاريخي لنقاط الشارقة خلال مسيرته بالمحترفين وبعد مرور 11 جولة، حقق الفريق في عامه الأول بعصر الاحتراف 14 نقطة، وفي الموسم التالي 2009-2020 جمع 12 نقطة، وفي 2010-2011 كان رصيده (15 نقطة)، وفي 2011-2012 حصل على 9 نقاط، وهي ثاني أقل نسبة نقاط بعد الموسم الحالي، وفي نهاية ذالك الموسم هبط الشارقة إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي موسم 2013-2014 جمع «الملك» 19 نقطة، وفي الموسم التالي 12 نقطة، وفي موسم 2015-2016 جمع الفريق 11 نقطة، وفي موسم 2016-2017 جمع 13 نقطة، وفي الموسم التالي تراجع إلى 10 نقاط، ثم ارتفع في المواسم التالية بشكل متميز للغاية برصيد 25 نقطة في الصدارة مع الجزيرة والعين، في موسم 2018-2019 والذي توج خلاله بلقب الدوري بعد غياب طويل، ثم 24 نقطة في 2019-2020 وحل خلاله وصيفاً لشباب الأهلي (26 نقطة)، وفي موسم 2020-2021 جمع 26 نقطة متساوياً مع الجزيرة في الصدارة.

وفي 2021-2022 جمع 19 نقطة في المركز الخامس، وفي الموسم التالي حل في المركز الثاني مكرر مع الوحدة برصيد 23 نقطة، وخلف شباب الأهلي 25 نقطة، وفي موسم 2023-2024 جمع الشارقة 21 نقطة في المركز الرابع، وفي الموسم الماضي جمع 28 نقطة وفي المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر وقتها فريق شباب الأهلي، ولكن في الموسم الحالي الوضع مختلف تماماً من حيث الترتيب والنقاط، بعد أن توقف عند 7 نقاط فقط متساوياً مع بني ياس، وبفارق نقطة عن دبا والبطائح ولكل منهما 6 نقاط.