الرياضة

الإصابات تثير قلق جوارديولا

الإصابات تثير قلق جوارديولا
5 يناير 2026 13:41

مانشستر(رويترز)
قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه قد يضطر إلى استدعاء المزيد من لاعبي الأكاديمية للجلوس على مقاعد البدلاء، بعد أن اضطر يوسكو جفارديول وروبن دياز للخروج ​من الملعب بسبب الإصابة خلال التعادل 1-1 ‌مع تشيلسي أمس الأحد.
واستقبل سيتي هدفاً ​في الوقت المحتسب بدل ⁠الضائع ‌ليتعادل للمرة الثانية على التوالي ويتراجع في سباق المنافسة على اللقب لصالح أرسنال، الذي يبتعد الآن بفارق ست نقاط بعد 20 ⁠مباراة.
وقال جوارديولا للصحفيين: «سنرى اليوم (بشأن ⁠جفارديول) لكن الأمر لا يبدو جيداً بالنسبة له أو روبن. لم أتحدث مع الطبيب ​ولكن إذا خرج روبن من الملعب فذلك بسبب شعوره بشيء ما.
»هل رأيتم مقاعد البدلاء؟ أربعة لاعبين من الأكاديمية والآن سيكون لدينا المزيد. ليس لدينا لاعبين».
ويفتقد ​سيتي بالفعل قلب الدفاع ‍جون ستونز الذي غاب عن آخر ست مباريات بسبب إصابة في الفخذ، بينما يعاني نيثن آكي أيضاً من ‍مشاكل تتعلق باللياقة البدنية.
ورغم مشاكل الإصابات، ⁠كان جوارديولا واثقاً من ​قدرة فريقه على المنافسة إذا آمنوا بأنفسهم.
وأوضح:»بعد ما حدث ​في الموسم الماضي، إذا بقينا أقوياء سنجد الحل ‍والروح ستكون موجودة. إذا كانت الروح موجودة، سنكون حاضرين". ويستضيف سيتي في مباراته المقبلة برايتون آند هوف ألبيون بعد غدٍ الأربعاء، قبل أن يواجه غريمه المحلي ‌مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.

