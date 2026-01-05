«بيوند للتطوير العقاري» شريكاً لسان جيرمان حتى 2029

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي «باريس سان جيرمان» عن شراكة عالمية جديدة مع «بيوند للتطوير العقاري»، المطوّر العقاري الإماراتي الذي انطلق من دبي، ويعمل على تطوير وجهات بحرية برؤية مستقبلية معاصرة. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية تصبح «بيوند» الشريك العقاري الحصري على ذراع القميص الرسمي للنادي حتى عام 2029، في تعاون يسهم في رسم ملامح الرياضة وأسلوب الحياة والتصميم المعماري الحضري على المستوى العالمي.

وحمل قميص نادي «باريس سان جيرمان» الرسمي للرجال شعار «بيوند» للمرة الأولى خلال مباراة يوم أمس أمام نادي «باريس إف سي» ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وينطلق نادي «باريس سان جيرمان» وشركة «بيوند» من رؤية مشتركة تقوم على الإبداع والثقافة، وتمتد إلى ما هو أبعد من حدود الرياضة والتطوير العقاري، لتجسّد طموحاً عالمياً يخاطب جمهوراً يبحث عن تجارب استثنائية داخل الملعب وخارجه، ضمن أسلوب حياة معاصر يعكس الهوية والطموح وقيمة تتجاوز حدود الزمان والمكان.

ومنذ انطلاقها في عام 2024، رسّخت «بيوند» حضورها كأحد الأسماء الصاعدة في المشهد العقاري في دبي، عبر تطوير وجهات ساحلية تضع الإنسان في صميم التجربة المعيشية، وتدمج الطبيعة والعمارة وأسلوب الحياة الحضرية المعاصرة. وفي المقابل، يواصل نادي «باريس سان جيرمان» توسيع حضوره العالمي خارج إطار المنافسة الرياضية، بوصفه علامة ذات تأثير ثقافي واسع تجمع بين الأداء الرفيع والهوية العصرية.

وتكتسب هذه الشراكة بعداً إضافياً من خلال المكانة العالمية لكلٍ من باريس ودبي، فباريس تمثل إرثاً ثقافياً عريقاً ومدينة للأناقة والموضة، فيما تجسّد دبي طاقة متجددة وروح ابتكار ورؤية مستقبلية. مدينتان تلهمان العالم، وتواصلان إعادة صياغة مفاهيم الحياة المعاصرة بأساليب متجددة ومؤثرة.