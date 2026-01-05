«دبي البحري» يطلق السباق الثالث للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً

دبي (الاتحاد)

يدشِّن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أولى فعالياته في العام الجديد 2026، بإطلاق الجولة الثالثة من سباق دبي للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وسط إقبال كبير من الملاك والنواخذة والبحارة في الدولة، مع فتح باب التسجيل عبر قنوات التواصل الإلكتروني.

وتأتي إقامة السباق تقديراً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لجهود ونجاح النواخذة في استخدام المقاييس الفنية الجديدة للقوارب التي اعتمادها هذا الموسم، والتي انعكست على قوة المنافسات في أول سباقين وسرعة السباقات التي تنطلق من جزر العالم، الواقعة قبالة ساحل دبي وصولاً إلى «عين دبي» أكبر عجلة مشاهدة في العالم، ومنها إلى دبي هاربر مستضيف مراسم التتويج.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن إطلاق هذا السباق الثالث للمحامل الشراعية فئة 43، يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، وضمن خطوات تطبيق الخطة الاستراتيجية 2025-2027، التي تدعم الجهود المستمرة في المحافظة على الموروث الشعبي وتطوير الأنشطة والفعاليات، وفي هذه الفئة تحديداً ساهمت التغييرات في بعض القياسات الفنية بالارتقاء بمستوى السباق وتعزيز جودته، ونظراً للجهود الكبيرة التي قام بها النواخذة لمواكبة هذه التغييرات، تأتي إقامة السباق الثالث بجوائز مالية إضافية تقديراً لهم، وتشجيعاً لهم لمواصلة التطور في الرياضات البحرية.

من جانبه أكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن زيادة سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً هذا الموسم، تترجم التجاوب الإيجابي من المشاركين بما يعكس تطور السباقات البحرية المستمر، الذي يتطلب دائماً مراجعة السباقات والمقاييس الفنية للقوارب ومحاولة دائماً تطبيق أفضل الخطوات اللازمة من أجل دعم المشاركين وجعل مستوى المنافسات في ارتفاع دائم.

ويتميز سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً، بمساره الذي يُظهر أفضل اللقطات الجمالية للمعالم الطبيعية والحضارية في دبي، ويقدم للجماهير التي تتابع على شواطئ دبي فرصة متابعة هذا النوع من الرياضات التقليدية بأروع صورها التنافسية الجميلة.

يذكر أن السباق الأول للمحامل فئة 43 قدماً شهد فوز القارب «سهم» رقم 170، لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النواخذة أحمد يوسف الحمادي، فيما شهدت السباق الثاني فوز القارب «زلزال 217»، للمالك والنواخذة مروان عبدالله المرزوقي.