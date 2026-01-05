«أبوظبي للدراجات الهوائية» يتصدّر «الكبار» في سباق مضمار العين

العين (وام)

تصدّر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية عبر لاعبه عبد الله الحمادي، فئة الكبار ضمن منافسات سباق العين للمضمار، الذي نظّمه اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أمس الأول في مضمار العين.

وأقيم السباق بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 100 درّاج من مختلف أندية الدولة، وذلك لمسافات 112 كم، و90 كم، لفئات الكبار، والشباب، وتحت 23 عاماً، والمقيمين، والهواة ماسترز.

وحلّ في المركز الثاني لفئة الكبار سعيد حبش درّاج فريق إقامة دبي، فيما جاء ثالثاً سيف معيوف الكعبي درّاج شباب الأهلي.

وضمن منافسات فئة تحت 23 عاماً، تصدر يوسف أميري درّاج نادي النصر، وجاء ثانياً رينهارت درّاج شباب الأهلي، وثالثاً حلّ كيرل ميلر دراج فريق إقامة دبي.

وفي فئة الشباب، تصدر سلمان المنصوري درّاج نادي الشارقة، تلاه ثانياً الدرّاج ماركوس من نادي خورفكان، وثالثاً عبد الله الهاشمي من نادي الحمرية.

وفي فئة المقيمين، تصدر محمد فرج من فريق أيروكس، وجاء ثانياً انتن بوبوف من فريق ربدان، وثالثاً سعيد أبولواش (فردي).

وفي فئة فرق الهواة ماسترز، جاء في المركز الأول محمد مسلم المنصوري من فريق ربدان، وثانياً عادل جلال فريق تورك، وثالثاً محمد السعيدي من فريق وزارة الدفاع.

توَّج الفائزين يوسف ميرزا نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات رئيس اللجنة الفنية، وعمر النقبي الأمين العام للاتحاد، وعصام عبد الله آل علي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.