«بنجاش» و«ذئاب دبي» في افتتاح «فضية دبي للبولو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس دبي الذهبية 2026 عن التفاصيل الكاملة لكأس دبي «الفضية 2026» باكورة بطولات الكأس الذهبية، كما تم إجراء مراسم القرعة بحضور محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، وعيسى شريف، مدير الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، والأرجنتيني سنتياجو، مدير البطولة.

وأسفرت مراسم القرعة، بحضور مديري وممثلي الفرق المشاركة، عن مواجهة فريق بنجاش مع «ذئاب دبي» في الثانية من بعد ظهر السبت المقبل، يعقبها لقاء فريق الإمارات وفريق الحبتور عند الرابعة عصراً، وتقام يوم الأربعاء مباراتان، تجمع الأولى بين فريق الإمارات وفريق بنجاش في الثانية ظهراً، ثم مباراة تجمع بين فريق جهانجيري وفريق ذئاب دبي عند الرابعة عصراً.

واستهل الحبتور المؤتمر الصحفي بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى أن اتحاد البولو يسعى جاهداً إلى تطوير اللعبة، من خلال إتاحة الفرصة لجميع الأندية لتنظيم البطولات، وبتنسيق كامل مع الاتحاد، وتوفير كل الظروف لمشاركة اللاعبين في عدد كبير من هذه البطولات وبأريحية.

وأعرب الحبتور عن أمله في أن تقدم الفرق المشاركة مستوى متميزاً يعكس اهتمام أسرة اللعبة، واهتمام الأسرة الرياضية على طريق استضافة الدولة لبطولة كأس العالم للبولو في ديسمبر 2026.

وانتقل الحبتور للحديث عن مسيرة بطولات كأس دبي الذهبية والقفزات التي شهدتها، منوهاً إلى أن بطولة كأس دبي الفضية التي ستنطلق في العاشر من شهر يناير الجاري، تحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي بسبب التصنيف العالي للبطولة، حيث تُعد سلسلة بطولات دبي الذهبية للبولو فرصة مثالية لتسليط الضوء على مستوى رياضة البولو في الإمارات.

من جانبه أعرب عيسى شريف، مدير الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، عن سعادته بتواجده في المؤتمر دعماً لرياضة البولو وللإعلان عن أحد أبرز البطولات على صعيد البولو، منوهاً إلى أن أهمية البطولة تكمن في استقطابها عدداً كبيراً من أبرز اللاعبين الدوليين المعروفين واللاعبين المحليين المصنفين.

وتُعد كأس دبي الفضية بطولة مفتوحة، أي يمكن تجاوز الـ 20 جول هانديكاب، وتضم خمسة فرق هي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.