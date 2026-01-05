لوري وموليناري في قائمة نجوم «دبي إنفيتيشنال للجولف»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي إنفيتيشنال للجولف عن انضمام اللاعبين شين لوري وفرانشيسكو موليناري، إلى البطولة التي تُعد الحدث الافتتاحي للسلسلة الدولية ضمن موسم «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد، والتي تقام في منتجع خور دبي من 15 إلى 18 يناير الجاري.

وينضم لوري وموليناري الفائزان السابقان بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للجولف، إلى قائمة تضم تومي فليتوود حامل اللقب، وروري ماكلروي صاحب خمسة ألقاب كبرى، إضافة إلى نجمي جولة دي بي ورلد رايان فوكس وراسموس نيرجارد-بيترسن، الذين تأكد مشاركتهم مسبقاً في النسخة الثانية من بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف.

يدخل شين لوري، البالغ من العمر 38 عاماً، بطولة دبي إنفيتيشنال وهو يبحث عن لقبه السابع في جولة دي بي ورلد، معتمداً على سجل قوي في الإمارات، حيث سبق له التتويج ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي في 2019.

وسيعود فرانشيسكو موليناري إلى منتجع خور دبي وهو يحمل ذكريات جيدة عن النسخة الأولى من البطولة عام 2024، حين قدّم أداءً قوياً أنهاه في المركز الخامس وأثبت حضوره في ميدان المنافسة.

وخلال مسيرته جمع النجم الإيطالي 9 ألقاب بين جولة دي بي ورلد والجولة الأميركية.

تُعد بطولة دبي إنفيتيشنال محطة الافتتاح في السلسلة الدولية ضمن السباق إلى دبي، وتجمع في كل نسخة بين 60 لاعباً من محترفي جولة دي بي ورلد و60 لاعبًا من الهواة.

وتقام البطولة كل عامين بصيغة خاصة، حيث تُلعب منافسات الفرق بنظام المحترفين والهوان «البرو - إم» على مدى 3 أيام، ثم يُختتم الحدث بيوم أخير مخصّص لمواجهات المحترفين فقط.