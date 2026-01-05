الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

5 بطولات كبرى على روزنامة مهرجان أبوظبي البحري

5 بطولات كبرى على روزنامة مهرجان أبوظبي البحري
5 يناير 2026 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن إطلاق مهرجان أبوظبي البحري، خلال الفترة من 10 إلى 18 يناير، والذي يمتد على مدار تسعة أيام، متضمناً خمس بطولات بحرية متنوعة تجمع بين السباقات التراثية العريقة والبطولات البحرية الحديثة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الرياضات البحرية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات البحرية الكبرى إقليمياً ودولياً.
ويتضمن برنامج المهرجان تنظيم سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، إلى جانب سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، واللذين يشكلان محطة بارزة لعشاق السباقات التراثية، ويجسدان ارتباط المجتمع الإماراتي بإرثه البحري الأصيل، وما يحمله من قيم التحدي والمهارة والخبرة المتوارثة عبر الأجيال.
كما يشهد المهرجان إقامة بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات يوم 10 يناير، في خطوة تعكس اهتمام النادي بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، ودعم حضور المرأة في مختلف الرياضات البحرية، ضمن أجواء تنافسية وتنظيم احترافي يعكس أعلى معايير الجودة المعتمدة.
ويواصل المهرجان تنوعه من خلال سباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي يمثل أحد السباقات التراثية المهمة ضمن أجندة الفعاليات البحرية، ويمنح النواخذة والبحارة فرصة التنافس في أجواء تجمع بين المهارة البحرية وروح التحدي والاعتزاز بالموروث.
وعلى صعيد البطولات الحديثة، يستضيف مهرجان أبوظبي البحري بطولة الإمارات للزوارق السريعة الفورمولا 4 خلال يومي 17 و18 يناير، إلى جانب معسكر تدريبي للفورمولا 4، يهدف إلى تطوير قدرات المتسابقين، وصقل مهاراتهم الفنية، ودعم مسيرة إعداد جيل جديد من الأبطال في هذه الفئة.
ويؤكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية من خلال تنظيم مهرجان أبوظبي البحري حرصه على تقديم برنامج متكامل يجمع بين المنافسة الرياضية، الحفاظ على التراث البحري، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز من مكانة أبوظبي كحاضنة رئيسية للرياضات البحرية، ومركز جذب للفعاليات البحرية الكبرى على المستويين المحلي والدولي.

