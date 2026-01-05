الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فريتز يعيد أميركا إلى أجواء المنافسة على كأس يونايتد

فريتز يعيد أميركا إلى أجواء المنافسة على كأس يونايتد
5 يناير 2026 14:17

بيرث (أ ب)
نجح تايلور فريتز في إنقاذ الموقف للمنتخب الأميركي في بطولة كأس يونايتد للتنس بمدينة بيرث الأسترالية، بعدما حقق انتصاراً مثيراً على الإسباني خاومي مونار بنتيجة 7/6 و3 6/ و7/ 6 في مواجهة استمرت لمدة 3 ساعات و13 دقيقة اليوم الاثنين.
وشهدت المباراة تقلبات دراماتيكية، حيث أهدر فريتز نقطتين لحسم اللقاء أثناء إرسال مونار وهو متقدم 6/ 5 في المجموعة الثالثة، ليمتد الحسم لشوط كسر التعادل الذي امتلك فيه مونار بدوره نقطة لحسم المباراة، إلا أن فريتز أنقذ نفسه بإرسال ساحق وحافظ على هدوئه ليحقق فوزاً ثميناً عدل به النتيجة أمام إسبانيا إلى 1/1.
وبهذا الفوز، بات تأهل الولايات المتحدة إلى دور الثمانية البطولة وصدارة المجموعة الأولى معلقاً بنتيجة مباراة الزوجي المختلط، حيث يمنح الفوز صدارة المجموعة، بينما تعني الخسارة انتظار التأهل كأفضل وصيف في القرعة التي تقام مدينة بيرث.
وخاض فريتز المباراة وهو يعاني من إصابة بالتهاب أوتار الركبة، المستمرة معه منذ العام الماضي، والتي أقر بأنه سيضطر للتعايش معها خلال بطولة أستراليا المفتوحة.
وقال فريتز بعد المباراة: «لقد كانت مباراة جنونية وصعبة بدنياً، وسأشعر بآلام فظيعة بمجرد أن يبرد جسدي، ركبتي أمر سأتعامل معه لفترة طويلة، وبدأت أشعر بها في نهاية المجموعة الأولى». وفي وقت سابق اليوم، واجهت نجمة التنس الأميركية كوكو جوف المصنفة الرابعة على العالم، لحظات صعبة في بطولة كأس يونايتد، حيث سقطت أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو، المصنفة 42 على العالم بنتيجة 1/ 6 و7/ 6 وصفر/ 6 فجر اليوم الاثنين.
واستبقت جوف نزولها للملعب بنشر توضيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تصريحاتها السابقة التي وصفت فيها جمهور التنس الأميركي بأنه «الأسوأ»، من حيث الدعم في الملاعب الخارجية مقارنة بجماهير الدول الصغيرة.
وحاولت جوف تلطيف الموقف بالقول، إنها كانت تعبر عن «ملاحظة بسيطة» حول شغف الجماهير التي ترفع أعلام بلادها بحماس، مؤكدة تقديرها لأي دعم تتلقاه مهما كان حجمه، إلا أن هذا التبرير لم يمنع تأثر أدائها الفني، إذ ارتكبت 54 خطأ غير مباشر و14 خطأً مزدوجاً في الإرسال.
هذه الخسارة جاءت بعد يومين فقط من فوز جوف السهل على الأرجنتينية سولانا سييرا، الأمر الذي وضع الفريق الأميركي المدافع عن اللقب في موقف حرج قبل أن ينقذ فريتز الموقف.
وأعربت بوزاس مانيرو عن سعادتها البالغة بهذا الفوز التاريخي، وهو الأول لها على لاعبة من العشر الأوليات، مشيدة بالأجواء الحماسية والأعلام الإسبانية التي رفعت في المدرجات، وهو تماما ما كانت جوف تتمناه من جمهور بلادها.

