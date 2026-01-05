3.9 مليون دولار حصاد أنديتنا في البطولات الآسيوية خلال 2025

معتز الشامي (أبوظبي)

حققت أنديتنا حضوراً لافتاً وبصمة قوية في مشاركتها بمسابقات دوري أبطال آسيا للموسم الجاري، حيث تألق الوحدة كأكثر أنديتنا تفوقاً في دوري أبطال آسيا النخبة، ومن بعده شباب الأهلي، بينما لا يزال أمام الشارقة فرصة أخيرة للحاق بالركب في نفس البطولة وحجز مكانه في دور الـ16 من البطولة، فيما قدّم الوصل، مستوى مميزاً وسجل حضوره بقوة بعدما حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

وكشفت مصادر وثيقة بالاتحاد الآسيوي، عن جمع أنديتنا الأربعة من المشاركة الحالية في نسختي بطولات آسيا للنخبة والأبطال 2، ما يصل إلى 3 ملايين و900 ألف دولار، وذلك عبارة عن مكافأة المشاركة في البطولات الآسيوية، بالإضافة إلى مكافآت الأداء عن كل مباراة تحقق فيها أنديتنا الفوز.

وتصدر الوحدة أنديتنا من حيث المكافأة المالية عن مشاركته في النسخة الحالية حتى ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.2 مليون دولار، ليحل في الترتيب الرابع من حيث المكافآت المالية في البطولة، رغم تعرضه لعقوبات انضباطية أدت إلى خصم 16 ألف دولار من ذلك الرصيد.

بينما حلّ شباب الأهلي في الترتيب الثاني، على مستوى مشاركة أنديتنا الحالية في البطولة، ولكنه جاء الثامن على مستوى أندية النخبة في آسيا بإجمالي بلغ 1.1 مليون دولار، وتم خصم 3 آلاف دولار كعقوبات انضباطية خلال نفس المشاركة، أما الشارقة فحصد مليون دولار فقط حتى الآن، بينما لم يخصم منه أي مبالغ مالية.

وفي دوري أبطال آسيا 2، تألق الوصل وقدم مستويات لافتة حسم بها بطاقة دور الـ16، ولكنه حصد مكافأة مالية أقل، تقدر 580 ألف دولار.

وتقدر المكافآت المالية لدوري أبطال آسيا النخبة بما يصل إلى 12 مليون دولار يحصدها البطل، بينما يحصل كل فريق مشارك بالبطولة على 800 ألف دولار، بالإضافة لمكافأة مالية لكل فوز بمباراة، ومكافأة مرتبطة بالتأهل لدور الـ16 ثم ربع النهائي ونصف النهائي.