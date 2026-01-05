أراوخو يعود من «الراحة النفسية»

برشلونة(أ ف ب)

استعاد برشلونة خدمات مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو الذي غاب عنه لأسابيع عديدة بسبب مشكلات نفسية، على أن يسافر الليلة مع بعثة الفريق المتوجهة إلى السعودية للمشاركة في الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه بطل "لا ليجا".

ولن يفتقد برشلونة مع عودة أراوخو، سوى لمتوسط ميدانه جافي والمدافع الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن للإصابة.

ولم يشارك الأوروجوياني مع "بلاوجرانا" منذ 25 نوفمبر، عندما خسر أمام تشيلسي الإنجليزي 0-3 خارج الديار في مواجهة تعرّض خلالها للطرد.

ووفقاً للصحافة الكتالونية، كان أراوخو قد طلب "فترة راحة" حفاظاً على صحته النفسية، وذلك بعد تعرضه لانتقادات شديدة إثر حالة الطرد هذه.

وعاود اللاعب التدريبات الأسبوع الماضي، لكن المدرب الألماني هانسي فليك لم يدرجه ضمن قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول في الديربي، الذي حسمه برشلونة 2-0 السبت، محافظاً بذلك على صدارته.

وسيواجه بطل الدوري نظيره أتلتيك بلباو الأربعاء في نصف النهائي الأول للكأس السوبر، على أن يجمع نصف النهائي الآخر بين قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو، علماً أن المباراة النهائية ستقام الأحد.