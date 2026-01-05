«ملك المراوغات» يدخل «اختبار كلباء» بـ «فلسفة ميرال»



معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل فريق الوصل مواجهته المرتقبة أمام كلباء، ضمن الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين، مساء الأربعاء، بمعنويات مرتفعة ورغبة واضحة في عبور فخ ملعب كلباء، الذي يُعد من الملاعب الصعبة على كثير من الفرق، نظراً للأداء القوي الذي يقدّمه أصحاب الأرض أمام جماهيرهم.

ويسعى «الإمبراطور» إلى حصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة الصدارة والانقضاض على وصافة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، مستفيداً من فوزه المهم على الوحدة في الجولة الماضية، والذي أعاد الثقة للفريق وأشعل طموح المنافسة في المراحل المقبلة.

ويتمسك الوصل بروح قتالية عالية وحالة معنوية إيجابية، بعدما نجح المدرب المؤقت السويدي مسعود ميرال في قراءة المشهد الفني سريعاً، ووضع يده على نقاط القوة والضعف في أداء الفريق، ليعيد التوازن والانضباط التكتيكي لـ «الفهود»، ويمنح اللاعبين حرية أكبر في الثلث الهجومي، دون الإخلال بالواجبات الدفاعية، ما انعكس بوضوح على أداء الفريق ونتائجه الأخيرة، خصوصاً بالفوز أمام الوحدة والانقضاض على الوصافة.

وعلى مستوى المواجهات التاريخية، تميل الكفة بوضوح لصالح الوصل، حيث جمعت الفريقين 20 مواجهة في دوري المحترفين، حقق خلالها الوصل 9 انتصارات مقابل فوز وحيد لكلباء، بينما حسم التعادل 10 مواجهات، كما لم يخسر الوصل في آخر 11 مواجهة أمام كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، مكتفياً بـ 3 انتصارات و8 تعادلات، في سلسلة تؤكد التفوق المعنوي والتاريخي للإمبراطور في هذا الصدام.

وتحمل المواجهات الأخيرة بين الفريقين طابعاً تنافسياً حاداً، إذ شهدت آخر 5 مباريات إشهار 5 بطاقات حمراء، بواقع 3 للوصل وبطاقتين لكلباء، ما يعكس سخونة اللقاءات وحدّتها، ويضع الحكام واللاعبين أمام اختبار الانضباط والتركيز.

وتشير الأرقام أيضاً إلى معاناة كلباء على ملعبه، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات خاضها على أرضه في دوري أدنوك، مكتفياً بـ 3 تعادلات و3 هزائم، كما لم يحقق سوى فوز واحد فقط في آخر 10 مباريات بيتية، وهو ما يمنح الوصل أفضلية نسبية إذا ما أحسن استغلال البداية وفرض أسلوبه، أملاً في الاستمرار في «وصافة» دورينا.

فنياً، يتفوق الوصل كأكثر فرق الدوري نجاحاً في المراوغات بـ 80 مراوغة ناجحة، كما يُعد لاعبوه الأقل تعرضاً للمراوغة بـ 35 مرة فقط، في مؤشر واضح على القوة الفردية والتنظيم الدفاعي، مقابل معاناة كلباء، الذي يُعد أكثر فرق الدوري تعرضاً للمراوغة بـ91 مرة.

وعلى صعيد الأهداف، سجّل الوصل 42 هدفاً في مرمى كلباء مقابل 27 هدفاً لأصحاب الأرض، بينما يتصدر فابيو ليما قائمة هدافي المواجهات بـ 14 هدفاً، يليه علي صالح بـ 4 أهداف، في تأكيد جديد على بصمة نجوم الوصل في هذه المواجهة.