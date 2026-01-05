الرمز لـ«رماد» في بطولة فزاع للصيد بالصقور



دبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم منافسات العامة مُلاك ضمن بطولة بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل حتى 15 يناير المقبل بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وأقيمت اليوم أشواط القرموشة للعامة مُلاك، وفيها تفوق محمد خلفان المنصوري في شوط الرمز فرخ، بالطير «الهبوب» بزمن 16.841 ثانية، يليه أحمد خلفان المزروعي بالطير «ثلجي» بـ16.991، وثالثاً عبدالله ناصر المنصوري بالطير «تشريف» بـ17.012 ثانية.

وكسب جمعة عبد الله الفلاحي شوط رمز القرموشة جرناس، بالطير «جي 2» بزمن 16.644 ثانية، يليه خليفة عبد الله الفلاسي بالطير «لوسيل» بـ16.763 ثانية، ثم راشد عبد الله المري بالطير «جيه 45» بـ16.790 ثانية.

أما في شوط الرمز لفئة بيور جير فرخ، حقق حمد بن مجرن الكندي المركز الأول بالطير «رماد» بزمن 16.498 ثانية، وتلاه بالمركز الثاني سعيد مصبح الشدي بالطير «199» بزمن 16.832 ثانية، يليه سيف غانم آل علي بالطير «عوض» بـ16.845 ثانية.

وفي شوط الرمز لفئة بيور جير جرناس، تمكّن راشد محمد المنصوري من تحقيق المركز الأول بالطير «الجاز» بزمن 16.694 ثانية، يليه سيف عبدالله المنصوري بالطير «المشاغب» بزمن 16.705 ثانية، ثم سيف خليفة الكتبي بالطير «إس 91» بـ16.741 ثانية.

وفي ختام الأشواط، توّج راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، يرافقه دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات العامة مُلاك، التي شهدت إقامة 20 شوطاً على مدار أربعة أيام حافلة بالندية.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة مع انطلاق أشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة»، والتي تستمر إلى 9 يناير المقبل فيما تقام أيام 10 و11 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي، وتقام أشواط الشيوخ لنفس الفئات، من 13 إلى 15 يناير.