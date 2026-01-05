الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرمز لـ«رماد» في بطولة فزاع للصيد بالصقور

الرمز لـ«رماد» في بطولة فزاع للصيد بالصقور
5 يناير 2026 18:30

 
دبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم منافسات العامة مُلاك ضمن بطولة بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل حتى 15 يناير المقبل بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.
وأقيمت اليوم أشواط القرموشة للعامة مُلاك، وفيها تفوق محمد خلفان المنصوري في شوط الرمز فرخ، بالطير «الهبوب» بزمن 16.841 ثانية، يليه أحمد خلفان المزروعي بالطير «ثلجي» بـ16.991، وثالثاً عبدالله ناصر المنصوري بالطير «تشريف» بـ17.012 ثانية.
وكسب جمعة عبد الله الفلاحي شوط رمز القرموشة جرناس، بالطير «جي 2» بزمن 16.644 ثانية، يليه خليفة عبد الله الفلاسي بالطير «لوسيل» بـ16.763 ثانية، ثم راشد عبد الله المري بالطير «جيه 45» بـ16.790 ثانية.
أما في شوط الرمز لفئة بيور جير فرخ، حقق حمد بن مجرن الكندي المركز الأول بالطير «رماد» بزمن 16.498 ثانية، وتلاه بالمركز الثاني سعيد مصبح الشدي بالطير «199» بزمن 16.832 ثانية، يليه سيف غانم آل علي بالطير «عوض» بـ16.845 ثانية.
وفي شوط الرمز لفئة بيور جير جرناس، تمكّن راشد محمد المنصوري من تحقيق المركز الأول بالطير «الجاز» بزمن 16.694 ثانية، يليه سيف عبدالله المنصوري بالطير «المشاغب» بزمن 16.705 ثانية، ثم سيف خليفة الكتبي بالطير «إس 91» بـ16.741 ثانية.
وفي ختام الأشواط، توّج راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، يرافقه دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات العامة مُلاك، التي شهدت إقامة 20 شوطاً على مدار أربعة أيام حافلة بالندية.
وتتواصل اليوم منافسات البطولة مع انطلاق أشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة»، والتي تستمر إلى 9 يناير المقبل فيما تقام أيام 10 و11 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي، وتقام أشواط الشيوخ لنفس الفئات، من 13 إلى 15 يناير.

أخبار ذات صلة
«انطلق الصيد» برنامج تراثي جديد على قنوات «الإمارات» و«بينونة» و«ياس»
بطولة فزاع للصيد بالصقور.. الهاجري وآل علي يعانقان «رمزي» جير شاهين
الصيد بالصقور
سباقات الصيد بالصقور
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
رياضة الصيد بالصقور
آخر الأخبار
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
اليوم 19:30
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
الرياضة
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
اليوم 19:23
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اليوم 19:23
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اقتصاد
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اليوم 19:21
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
الأخبار العالمية
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©