تحدي السيدات يدشِّن النسخة 19 لمهرجان محمد بن راشد للقدرة



عصام السيد (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة اعتباراً من الغد وحتي السبت المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز فرسان رياضة القدرة والتحمل من مختلف أنحاء العالم.

وتنطلق نسخة هذا العام اليوم بسباق كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، يعقبه في اليوم التالي سباق كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة المخصّص للإسطبلات الخاصة (120 كلم) بنظام التسعيرة، بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتضمن حافزاً مميزاً لدعم وتشجيع المربيّن المواطنين، يليه كأس جميلتي للفرسات لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، الخميس الثامن من يناير.

ويُختتم المهرجان السبت المقبل بالسباق الرئيسي والأهم، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، برعاية طيران الإمارات.

جاء الإعلان عن تفاصيل المهرجان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة في ميدان، بحضور أحمد راشد سعيد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وعبد الله العلماء نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طيران الإمارات، ومنى حسن سعدون نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في الطاير للسيارات، وسوميت نيار المدير التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، وياب مو سون رئيس لجنة التحكيم.

ويُعد المهرجان واحداً من أبرز البطولات العالمية في روزنامة سباقات القدرة، ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم السابقين في رياضة القدرة وأحد أبرز الداعمين لها على مستوى العالم.

وأكد أحمد راشد سعيد الكعبي اكتمال الاستعدادات في مدينة دبي الدولية للقدرة بمنشآتها الحديثة والمتطورة لاستقبال الفرسان من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل محطة رئيسية في أجندة سباقات القدرة الدولية، ويوفّر بيئة تنافسية ومهنية للرياضيين وتجربة متكاملة للضيوف.

وأضاف: نادي دبي للفروسية يواصل دوره المحوري في رسم مستقبل رياضة القدرة عالمياً، مؤكداً أن المهرجان يعكس ريادة الإمارات في ترسيخ أعلى معايير التميّز والمنافسة في هذه الرياضة.

من جانبه، قال عبد الله العلماء: «نفخر في طيران الإمارات برعاية كأس مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يُعد محطة بارزة في أجندة رياضات الفروسية العالمية، ويجسّد رؤية سموه في الارتقاء برياضة القدرة وتعزيز حضورها دولياً».

كما صرح سوميت نيار قائلاً: «نفخر بمواصلة مشاركتنا في هذا المهرجان العريق، الذي يُعد من أهم البطولات العالمية في سباقات القدرة، حيث تمثل رياضة الفروسية جزءاً أصيلاً من ثقافة وتراث الإمارات، وتعكس رعايتنا للمهرجان للعام التاسع على التوالي التزامنا بالمبادرات التي تجمع المجتمعات وتحتفي بالتميّز وتسهم في إثراء جودة الحياة».

وقالت منى حسن سعدون: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المهرجان، بما يتماشى مع التزامنا تجاه مجتمع الفروسية ودعمنا للفعاليات الرياضية المحلية، ونفخر بدعم المبادرات التي تحتفي بالتراث وتعزز التلاحم المجتمعي وترسخ قيم الروح الرياضية في الدولة».

وشهد المؤتمر الصحفي تكريم فرسان الإمارات الذين حققوا إنجازات دولية خلال العام الماضي.