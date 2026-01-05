الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي

«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
5 يناير 2026 19:30


سبليت (وام)
واصل فريق نادي دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته في دوري كرة السلة الأدرياتيكي (ABA)، بعد فوزه على مضيفه سبليت الكرواتي بنتيجة 92-78، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.
ورفع دبي لكرة السلة رصيده إلى 11 انتصاراً دون أي خسارة بعد خوضه 11 مباراة، متصدراً المجموعة الأولى، ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الدوري، كما ضَمِن رسمياً التأهل إلى مرحلة أفضل 8 فرق.
وفي المقابل، تجمّد رصيد سبليت عند 3 انتصارات، مقابل 9 خسائر بعد 12 مباراة.
وبرز دواين بايكون في صفوف دبي لكرة السلة، بعدما سجّل 15 نقطة، وأضاف 5 متابعات وتمريرتين حاسمتين، ليقود فريقه إلى فوز جديد، وأكدت أرقام المباراة التفوق الواضح لدبي لكرة السلة في مختلف الجوانب الفنية.

