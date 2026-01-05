الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الصين بطل كأس العالم للمبارزة في سلاح «الفلوريه» بالفجيرة

الصين بطل كأس العالم للمبارزة في سلاح «الفلوريه» بالفجيرة
5 يناير 2026 20:00

 
علي معالي (أبوظبي)
تُوّج منتخب الصين بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للمبارزة للأشبال والناشئين بسلاح الفلوريه، التي جرت في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بعد الحصول على 9 ميداليات ملونة، في النسخة، التي شارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 27 دولة من مختلف دول العالم.
فازت الصين بـ3 ميداليات ذهبية، وفضيتان و4 ميداليات برونزية، وحلّ في المركز الثاني المنتخب المصري بميداليتين ذهبية وفضية، وجاءت إسرائيل في المركز الثالث بميداليتين ذهبية وبرونزية، وروسيا في المركز الرابع بميدالية ذهبية، وأستراليا في المركز الخامس بفضية وبرونزية، وبنفس الرصيد كازاخستان وهونج كونج، ثم تركيا وإسبانيا بميدالية برونزية لكل دولة.
وعبّر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة عن سعادته بما انتهت عليه البطولة من مستوى فني وتنظيمي وقال: «جرت البطولة وسط إجراءات متميزة من كافة الجوانب، وحالة رضا من جميع المشاركين من حول العالم، ومثل هذه البطولة العالمية الخاصة بالمونديال، تشهد مولد العديد من نجوم المستقبل، ويمكن التأكيد على أن الفجيرة نجحت بامتياز في الحدث الأول من كأس العالم للناشئين، وسوف تستضيف اعتباراً من الخميس المقبل منافسات كأس العالم للكبار».
وقال: «نجحت الصين في فرض هيمنتها على الناشئين والأشبال، وننتظر نسخة متميزة من ناحية المستوى الفني للرجال أيضاً، ومثل هذه المنافسات العالمية الكبيرة نحقق من خلالها العديد من الفوائد للاعبينا ومدربينا وحكام اللعبة في نفس الوقت».
وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للبطولتين، مشيراً إلى أن هذا الدعم يضمن نجاح البطولة ويمنحها زخماً إضافياً لتعزيز مكانة المبارزة في المنطقة، وقال أيضاً: «على مدار 3 أيام من عمر البطولة كان العمل على قدم وساق بين جميع العاملين باللجنة المنظمة العليا، والقائمين على مجمع زايد الرياضي».

