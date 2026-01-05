الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مشاركة دولية واسعة في بطولة شهر رجب للشطرنج السريع بالعين

مشاركة دولية واسعة في بطولة شهر رجب للشطرنج السريع بالعين
5 يناير 2026 20:15

 
العين (الاتحاد)
نظّم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة شهر رجب للشطرنج السريع في مقرّه بمدينة العين، بحضور هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، الذي قام بتهنئة المشاركين بمناسبة العام الجديد، وتوّج الفائزين في ختام المنافسات.
وأكد الطاهر أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار دعم الحركة الشطرنجية، والاستفادة من المنافسات في التحليل الفني للمباريات، والتعلّم من الأخطاء، بما يُسهم في تطوير المستويات الفنية للاعبين وصقل مهاراتهم، ويعزّز من جاهزيتهم للمشاركات المقبلة.
وشهدت البطولة مشاركة 78 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وأُقيمت على مدار سبع جولات، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية عالية، عكست تنوع المدارس الشطرنجية والخبرات الفنية للمشاركين.
وأسفرت المنافسات عن تتويج غيث سعيد صفصوف النعيمي، لاعب نادي العين وبطل الإمارات للشباب لعام 2025، بالمركز الأول بعد أداء مميز وثابت، أكد من خلاله مكانته المتقدمة على الساحة الشطرنجية.
وحلّ أيهم سيد في المركز الثاني، فيما جاء أحمد محمد سعيد في المركز الثالث، بينما نالت شيخة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، وتُوج أحمد يونس الخميري بجائزة أفضل لاعب إماراتي.
وعلى مستوى الفئات العمرية، حققت مريم الكندي وزايد العلي لقب فئة تحت 14 سنة، وفازت فاطمة ناصر الشامسي وحمدان العلي بفئة تحت 12 سنة، فيما تُوجت العنود النعيمي وسعد النعيمي بفئة تحت 10 سنوات، ونالت سلامة البدواوي ومحمد مصبح الكعبي لقب فئة تحت 8 سنوات.
كما جرى تتويج أيان حسيب بجائزة أفضل لاعب أكاديمية، وأسماء مخملجي بجائزة أفضل لاعبة أكاديمية، في إطار حرص النادي على دعم المواهب الشابة وصقلها.
وتُعد بطولة شهر رجب للشطرنج السريع أولى بطولات الموسم الجديد ضمن أجندة النشاط السنوي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي يواصل تنظيم الفعاليات النوعية، تأكيداً لدوره كمؤسسة رياضية مجتمعية تسهم في نشر ثقافة الشطرنج والألعاب الذهنية وصناعة الأبطال.

